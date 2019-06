Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 21 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di venerdì 21 giugno 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 21 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone “La Traviata”. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda la partita, valida per gli Europei Under 21, Francia-Croazia. A seguire, il film “Falchi”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata de “La Grande Storia”, seguita dal documentario “Il corpo dell’amore – Anna La prima volta”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Changeling”: 1928, una centralinista di Los Angeles torna a casa e scopre che suo figlio di nove anni è sparito. Mesi dopo, la polizia le riporta un ragazzino che dicono essere suo figlio, ma la donna non lo riconosce e cerca di far riprendere le ricerche. Subito dopo, una nuova puntata di “DonnAvventura-Summer Beach”.

Su Canale 5 un grande ritorno: la prima puntata della nuova edizione, dopo anni, de “La Sai l’ultima?”, condotta da Ezio Greggio. A seguire, “X Style”, approfondimento sul mondo della moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Battleship”: per salvare il pianeta dall’attacco di una forza superiore, l’esercito statunitense mette in gioco le migliori forze del settore per combattere una guerra che vede i militari coinvolti su ogni fronte: terra, cielo e mare. All’ammiraglio della Marina Shane va il compito di coordinare le operazioni delle due maggiori navi da guerra, affidate ai comandi dell’ufficiale Alex Hopper, il fidanzato della figlia Sam e dell’ufficiale comandante Stone, il fratello maggiore di Alex. In seconda serata, “Studio aperto”.

Su La 7 va in onda il meglio di “Propaganda live”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Son de mar”: fine estate. In una cittadina della costa spagnola, arriva Ulises, il nuovo insegnante di lettere. L’uomo ha modo di scoprire la sensualità del Mediterraneo e di conoscere Martina, che gli prepara deliziose patatine fritte. I due si innamorano, e dopo qualche tempo lei rimane incinta. Una mattina, però, Ulises esce per andare a pesca di tonni e scompare. Martina, rimasta sola con un bambino piccolo, si rassegna a sposare Sierra, un ricco costruttore locale. Ma Ulises ricompare.

Stasera in TV, programmazione completa, in prima e seconda serata, di venerdì 21 giugno 2019

Rai 1

21:10 La Traviata

0:40 TG1 Notte

Rai 2

20:50 Calcio, Europei Under 21 – Prima fase, 2a giornata (Girone C): Francia-Croazia

23:00 I Falchi (film)

Rai 3

21:20 La Grande Storia

23:10 Il corpo dell’amore

Rete 4

21:27 Changeling (film)

0:30 Donnavventura presenta summer beach

Canale 5

21:20 La sai l’ultima? – Digital edition

0:30 X – Style

Italia 1

21:20 Battleship (film)

00:00 Studio aperto

La 7

21:15 Propaganda Live – Best

0:50 Tg La7

Tv8

21:35 La notte dei record

23:40 Hell’s Kitchen Italia

Iris

21:00 All is Lost – Tutto è perduto (film)

23:16 Machine Gun Preacher (film)

Cielo

21:20 Son de mar (film)

23:20 Kink – Sesso estremo

Maria Rita Gagliardi