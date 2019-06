“Il Feto è una persona”: la storica sentenza della Cassazione fa esultare i pro life

La Cassazione emette una sentenza storica riconoscendo lo stato di persona al feto durante la gravidanza. Il pronunciamento della Corte Suprema fa esultare i pro life.

Con la sentenza 27539/2019 depositata questo giovedì, la Corte di Cassazione ha stabilito una volta per tutte (a meno della creazione di una legge apposita che contrasti tal posizione) che la vita umana comincia nel momento in cui ha inizio il travaglio e non successivamente al distacco del feto dall’utero. Con tale sentenza, è bene precisarlo, gli ermellini non intendono intromettersi nella questione aborto, ma fissano i limiti per considerare giuridicamente l’uccisione involontaria di un feto (nella fase terminale della gravidanza) al pari di qualsiasi altra uccisione involontaria.

Considerando il feto una persona umana sin dai primi istanti del travaglio (fase che precede il parto), la Corte Suprema ammette che causare la morte di un bambino in questa fase non può essere considerata una semplice interruzione di gravidanza – come nel caso di un aborto – ma dev’essere giudicato come un omicidio colposo. Insomma la morte di un feto viene equiparata quella di un essere umano già nato.

Corte di Cassazione: il feto è una persona

La sentenza è giunta in merito al ricorso presentato alla Corte Suprema da un’ostetrica di Salerno che era stata condannata per omicidio colposo in primo ed in secondo grado. La donna, infatti, ha inavvertitamente causato la morte di un feto durante il travaglio ed il suo legale chiedeva che il decesso venisse considerato come interruzione di gravidanza.

Per la Cassazione giudicare la morte di un feto nei momenti immediatamente precedenti a quelli della nascita al pari di quella di un bambino già nato, però, è rispettoso di “Tale disciplina”. Nella sentenza infatti si legge che si rispecchia: “Un quadro normativo giurisprudenziale italiano e internazionale di totale ampliamento della tutela della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si è poi estesa fino all’embrione”.