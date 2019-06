I vantaggi di noleggiare un’auto elettrica per le vacanze

Oggi molti italiani preferiscono noleggiare un’automobile quando vanno in vacanza, piuttosto che partire con la propria. È una scelta comprensibile, considerando tutti i vantaggi di una soluzione di questo tipo, che andremo comunque ad approfondire con il prosieguo dell’articolo. In questa sede, invece, è il caso di dare una prova concreta del trend in questione, analizzando le ricerche di settore. Secondo il report di Aniasa, gli italiani amano noleggiare le automobili quando vanno in vacanza in estate: nella maggior parte dei casi questo avviene per il weekend, ma si può arrivare fino a due o tre settimane di noleggio. Ciò spiega anche l’aumento delle vetture concesse in noleggio dalle aziende, che già nel 2016 avevano superato quota 150 mila.

Perché conviene noleggiare un’auto

Chi va in vacanza in estate preferisce il noleggio per una serie di motivi, ma soprattutto perché si è più liberi, e dunque si può godere di una vacanza che può tranquillamente andare al di fuori dei consueti itinerari turistici. Chi noleggia un’auto, difatti, ha la possibilità di decidere in totale autonomia quali mete toccare, quando visitarle, e quando muoversi verso altre direzioni. Inoltre, non bisogna sottovalutare poi l’aspetto economico: se si parte in quattro, il costo del noleggio viene equamente diviso e quindi si finisce per risparmiare parecchio denaro. Il noleggio di una vettura diventa addirittura indispensabile in certi casi: ad esempio quando si visita una città o un paese con una rete di mezzi pubblici non all’altezza, se non inesistente (certe volte capita). Altri vantaggi sono la possibilità di percorrere tratti molto estesi di strada, insieme all’opportunità di godersi la vacanza anche in compagnia dei propri animali domestici.

Perché noleggiare le auto elettriche

In primo luogo conviene per una questione di risparmio, perché un veicolo di questa tipologia annulla qualsiasi spesa relativa alla benzina, dato che basta recarsi presso le colonnine di ricarica. È possibile fare anche un esempio concreto, prendendo come spunto il servizio di autonoleggio di Sicily by car: come si può vedere anche nella sezione dedicata alle auto elettriche sul sito, le colonnine non mancano, e si possono scegliere anche le date e l’orario di partenza e di restituzione. Altri vantaggi relativi al noleggio di una vettura elettrica: queste auto hanno il libero accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), e ovviamente fanno un favore anche all’ambiente, visto che producono zero emissioni di CO2. Si tratta anche di veicoli davvero confortevoli, visto che il motore elettrico è particolarmente silenzioso. Infine, grazie alle automobili elettriche si evitano altri problemi di viabilità, come ad esempio le targhe alterne e l’ecopass.