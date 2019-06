L’appello dell’ex fidanzato di Pamela Prati: “Torna da me! Mi manchi e voglio aiutarti”

Attraverso le pagine del settimanale “Diva e Donna”, Francesco Cordova, presunto ex fidanzato di Pamela Prati, lancia un appello alla showgirl sarda: tornare con lui che avrebbe intenzione di aiutarla.

In tv si continua a parlare di Mark Caltagirone, fidanzato inesistente di Pamela Prati e sui giornali spunta un uomo che, a quanto pare, con la showgirl sarda avrebbe vissuto una relazione vera: si tratta di Francesco Cordova, un imprenditore napoletano 37enne che sarebbe stato il fidanzato di Pamela tra il 2010 e il 2016.

A fare, per primo, il nome di Francesco è stato il settimanale “Dipiù”, ma lui ha smentito di avere avuto contatti con il giornale:

“Non ho mai risposto a nessuna domanda dei giornalisti di questa rivista, se non semplicemente dire loro che non potevo concedere nulla in quanto avevo già in corso l’esclusiva con un altro settimanale. Tutto inventato!”.

Attraverso le pagine del settimanale “Diva e Donna”, invece, lancia un appello alla soubrette:

“Nel buio ho visto i suoi occhi brillare e mi sono avvicinato: non l’avevo riconosciuta subito. All’inizio siamo usciti sempre in tre, io, lei e la sorella, perché giustamente non si fidava. Poi pian piano ci siamo conosciuti e amati molto, contro tutto e tutti”.

L’ex di Pamela Prati: “Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io”

Francesco è pronto a tornare con Pamela e a difenderla dall’opinione pubblica:

“Pamela, torna da me: chiamami, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io. Tu lo sai… Ci siamo amati per sette anni e sei stata la donna più importante della mia vita: so che sei solo una vittima di una situazione più grande di te e della cattiveria delle persone. Francesco, 23 anni in meno di Pamela Prati, è pronto a riaccogliere la soubrette fra le sue braccia difendendola a spada tratta: “Ora vorrei dirle di chiamarmi: ha bisogno di me, ne sono sicuro. Come sono sicuro che lei non è complice di nulla, ma solo una vittima”. Ci sarà qualcosa di vero oppure siamo nuovamente davanti a una boutade?”.

Maria Rita Gagliardi