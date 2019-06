Marco Carta in testa su iTunes: il cantante ringrazia i fan – VIDEO

Marco Carta grazie al suo nuovo disco si trova in testa su iTunes, ecco cosa ha detto il cantante

A poche ore dall’uscita del nuovo disco di Marco Carta il cantante è già in testa su iTunes. A farlo sapere è stato lui stesso sul sul profilo Instagram.

Il cantante dopo la storia dell’arresto aveva paura che molti avrebbero avuto dei pregiudizi nei suoi confronti, vedere che i suoi tantissimi fan continuano a sostenerlo e amarlo lo ha reso davvero felice.

Sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a ringraziare tutti dicendo: “Sono stati giorni duri e difficili. Quindi grazie. Ho avuto tante paure, per me come persona e per la mia carriera. La mia voce roca non ha mai smesso neanche solo un momento di credere, ma sono caduto e voi mi avete rimesso in piedi dicendo che sarei dovuto essere più forte di prima, sorridevo anche quando stavo male.”

Marco ha poi concluso dicendo: “In queste prime ore della giornata mi ritrovo alla N’1 di iTunes ed è sempre tutto in aspettato. Grazie per aver guardato al di là.”

Sara Fonte