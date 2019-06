Una moneta nel freezer prima di partire, il metodo che può salvarvi la vita

Un bicchiere pieno d’acqua congelata con sopra una monetina. Il significato del metodo da applicare durante le vacanze

Le tanto agognate vacanze si avvicinano e c’è chi, forte delle calde giornate di giugno, ne sta già approfittando per qualche gita fuori porta. Per tutti i vacanzieri esiste un semplice quanto efficace metodo per capire se si siano verificati sbalzi o interruzioni di corrente in loro assenza; quando infatti si rimane fuori casa per diversi giorni il rischio è che possa saltare, e poi tornare la luce e questo potrebbe compromettere la qualità degli alimenti surgelati. Se un cibo come la carne si scongela infatti, anche se dovesse nuovamente congelarsi potrebbe risultare, se mangiato, molto nocivo.

Moneta nel bicchiere, cosa succede se salta la luce?

Ecco allora che in nostro soccorso vi è un trucchetto molto semplice: è sufficiente riempire di acqua un bicchiere per poi farlo ghiacciare. A quel punto bisognerà posizionare una monetina sulle superficie ghiacciata riponendo il tutto nel freezer. Detto fatto: se dovesse saltare la luce, il freezer smetterà di funzionare e di conseguenza il ghiaccio si trasformerà poco alla volta in acqua e la monetina inizierà, poco alla volta, ad affondare all’interno del blocco di ghiaccio scongelato. Dunque se al ritorno dalle vacanze la moneta dovesse essere allo stesso posto, significherà che la corrente non è saltata mentre se si trovasse più in basso, viceversa, significherà che si è verificata un’interruzione di corrente e dunque che gli alimenti conservati nel freezer possano essersi scongelati.