Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Giugno 2019: il Leone deve fare scelte giuste, incertezze per l’Acquario

Venerdì 21 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In amore non è il caso di fare confusione. È probabile che in questi giorni qualche Ariete sia persino in dubbio tra passato e futuro, nel senso che per vari motivi c’è una sorta di piccola insoddisfazione che si riversa nel rapporto. La realtà è che stai attraversando una fase di rinnovamento nel lavoro che è interessante ma non rassicurante: questo è il vero discorso che da un po’ di tempo è diventato il leitmotiv del tuo oroscopo e della tua vita, immagino. Quindi sarà capitato a molti d discutere per poi sentirsi anche imbarazzati nell’averlo fatto. Probabile anche che tu adesso non sappia come comportarti nei confronti di una persona che ti ha aiutato ma che poi ti ha proposto una cosa che a te non interessava, quindi dire no in questi casi è difficile però bisogna farlo. Riversare la tensione in amore è l’ultima cosa da fare;

Toro. Quelli che non ottengono nulla sono quelli che hanno paura di mettersi in gioco. Io ricordo che il tuo è un segno che vorrebbe vivere sempre al sicuro ed è per questo motivo che, a volte, i nati Toro vivono una situazione sentimentale magari non proprio eccezionale ma tirano avanti perché comunque poi rimettersi in gioco è complicato, e poi almeno una persona che già conosci non riserva sorprese. Questo da una parte limita, ma dall’altra- dal tuo punto di vista- rassicura. Qual è la novità che da Marzo incombe nella tua vita? Questo Urano che ti sta spiegando che nella vita è anche giusto cambiare, e allora a volte i cambiamenti arrivano per imposizione del destino ma anche per scelta. Quindi ci sono dei nati Toro che hanno cambiato vita per un problema, per una questione personale, per un incidente particolare, per una situazione degli ultimi mesi che ha comportato una stravolgimento totale della propria esistenza, e altri che invece- se non l’hanno fatto- desiderano apporre dei cambiamenti. Devo dire che puoi stare sicuro perché la seconda parte dell’anno sarà molto interessante quindi- in qualche modo- tutte le tue idee saranno favorite;

Gemelli. Le relazioni sociali ora sono premiate perché hai bisogno di parlare, hai bisogno di confrontarti. Tu sei il segno della comunicazione. Per quanto riguarda l’amore, queste comunicazioni stanno riprendendo a funzionare. Dove invece la comunicazione non c’è, dove invece è più difficile trovare un riferimento? Proprio nell’ambito del lavoro, perché a quel disagio che c’è stato all’inizio dell’anno adesso si accompagna un po’ di stanchezza. Dunque attenzione alle parole;

Cancro. Il segno zodiacale del Cancro vorrebbe essere un po’ più amato. Non è difficile amare una persona del Cancro perché spesso è molto dolce molto persuasiva e poi ha un viso molto delicato. Voi siete particolari, voi nati sotto il segno del Cancro. Non si direbbe mai che dietro quello sguardo così dolce, quell’aria così angelica, si nasconde quasi un piccolo imperatore che vuole governare il mondo. Ma attenzione perché le tue vittorie passano sempre attraverso la parola, non l’imposizione. In questi ultimi tempi ci sono state delle perplessità. Tutto quello che nasce nel 2019 è fonte, da una parte, di grande soddisfazione ma anche di grande stanchezza. Sembra che tu stia nuotando controcorrente e poi le persone attorno a te ti sembrano un pochino impietose, quindi non puoi permetterti di sbagliare. Direi che in questi giorni è molto importante evitare complicazioni e intanto iniziare a pensare anche alla giornata di domenica che sarà importante per i sentimenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questo venerdì potrebbe vivere una grande agitazione interiore, perché è vero che questo è un periodo che permette al Leone di vincere– ma soprattutto di comandare- però bisogna fare le scelte giuste altrimenti in un periodo buono tu hai la capacità e l’energia per fare tanto però poi non ottieni molto. Grande cielo in vista di Agosto. Questo è un bellissimo periodo per i Leoni innamorati o che si vogliono innamorare, per chi vuole studiare una nuova situazione sentimentale o anche semplicemente ufficializzare un rapporto;

Vergine. C’è maretta in amore? Tu la pensi in un modo e il tuo partner in un altro? A volte la distanza è un modo per capire cosa c’è che non va. Questa distanza non è per forza in km: per qualcuno si legge anche in termini psicologici. Se ci sono due storie in ballo attento a non fare confusione. In qualche modo questo è un periodo che ti stacca dal passato. Prendiamola in positivo. Chi ha avuto una separazione può trovare una persona bella e se già l’ha incontrata può fare una scelta, anche pensare a una nuova convivenza e a un matrimonio nei prossimi mesi;

Bilancia. La Bilancia è molto insoddisfatta nell’ambito del lavoro ed è molto più contenta in questo periodo di rilassarsi e pensare all’amore che piuttosto mettersi lì a cavillare su tutto quello che non va. Ci sono intoppi, poche sicurezze, scontri con direttori, capi, con persone che forse in questo periodo non ti capiscono. In generale, entro la fine dell’anno, molti dovranno cambiare, iniziare a pensare a un nuovo lavoro o magari semplicemente a una nuova mansione. Naturalmente in questa situazione di cambiamento si può trovare anche un vantaggio, quindi non è da prendere come negativa questa condizione, per certamente provoca un po’ di stress;

Scorpione. Lo Scorpione avrà bisogno di un po’ di prudenza nei legami familiari, nei rapporti genitori-figli. voglio ricordare che sabato e domenica saranno giornate importanti. Cosa fa Urano in opposizione? Cambia, cambia un po’ tutto. Per esempio adesso qualcuno cambierà attività, forse anche lavoro, se non lo farà sarà un po’ agitato perché pensa di fare troppo e guadagnare poco. Cambiamenti che riguardano anche il luogo dove lavorare e cosa fare. Giornata, questa, da tenere sotto controllo perché c’è un po’ di stress.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in questo periodo può vivere meglio. Se il tuo rapporto di coppia è forte sarà comunque messo alla prova ma alla fine tu puoi superare tutto con un grande slancio. È tempo di prendere un po’ più di contatto con la natura. I Sagittario che vivono troppo chiusi in un ambiente, in un ufficio, stanno male e se si chiedono perché spesso è proprio perché non hanno rapporti con l’ambiente esterno. Nei legami con Gemelli e Vergine ci vuole prudenza;

Capricorno. Il Capricorno può unirsi bene con l’Acquario. per destino spesso ti innamori di Scorpione, Pesci, però queste relazioni sono sempre un po’ conflittuali. In questo periodo sei più intelligente del solito, più acuto del solito e hai delle bellissime idee da maturare fino alla fine dell’anno. Intuizioni vincenti;

Acquario. L’Acquario ha una grande trasformazione in vista e proprio perché l’Acquario si ambienta in situazioni nuove non è escluso che stia guardando un po’ oltre, che stia esplorando l’orizzonte. Chi è rimasto troppo chiuso in una condizione amorosa, sentimentale, personale ora dà spazio a nuove conferme. Situazione in divenire con qualche incertezza in più;

Pesci. Questo fine settimana andrebbe vissuto solo per i sentimenti che sono da recuperare. Chi lavora nel fine settimana, per, farà qualcosa in più. Momento buono per chi sta cercando di recuperare dopo un periodo di crisi. Sul lavoro grandi progetti autunnali. Ci pensi da adesso. Una proposta potrebbe essere molto più importante di quello che immagini.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento