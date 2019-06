Pamela Prati volta pagina: su Instagram parla di rinascita – VIDEO

Pamela Prati volta pagina più forte di prima, ecco cosa ha detto su Instagram

Pamela Prati torna a far parlare di sé, la showgirl sarebbe dovuta essere presente all’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ma l’ospitata è saltata.

Dopo l’assurda vicenda sulla sua finta storia d’amore con Mark Caltagirone, la Prati ci ha tenuto a far sapere ai suoi tantissimi che ha intenzione di riprendere in mano la sua vita e voltare pagina e lo ha fatto tramite una una citazione di Anna Magnani.

Dopo aver postato una sua foto su Instagram, la soubrette ha infatti scritto: “Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso.”

Sara Fonte