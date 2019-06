Romina Power ricoverata in ospedale: il post della cantante – VIDEO

Romina Power si è operata d’urgenza? Ecco cosa ha scritto la cantante su Instagram

Romina Power torna ad attirare l’attenzione del gossip, tramite una foto pubblicata sul suo profilo Instagram la cantante ha svelato ai suoi tantissimi fan di essere ricoverata in ospedale.

Allo scatto la Power ha aggiunto una didascalia che lascia pensare che si sia sottoposta ad un intervento: “Tutto bene quel che finisce bene. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”.

A quanto pare l’operazione non era prevista, si è trattato quindi di un intervento d’urgenza. A lasciarlo intendere è stata anche la figlia Romina Carrisi: “Love you mommy. Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”. Se l’intervento fosse stato previsto probabilmente la figlia della cantante sarebbe arrivata già nei giorni scorsi.

Al momento non è chiaro il motivo del ricovero. Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte