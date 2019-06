Tragico frontale tra una moto ed un furgone, Mario è morto a 26 anni

Un tremendo impatto frontale tra un furgone ed una motocicletta ha provocato la morte di un giovane centauro. Aveva solo 26 anni

Se lo è trovato davanti e non ha potuto fare nulla per evitarlo. E’ drammatico l’incidente stradale avvenuto in Puglia, un terribile scontro frontale tra una moto ed un furgone proveniente dal senso opposto di marcia. E’ accaduto nel pomeriggio del 21 giugno nella periferia di Foggia, in tratturo Castelluccio per cause ancora da chiarire. In sella alla due ruote, una motocicletta Yamaha, c’era un giovane, deceduto sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

La dinamica dell’incidente stradale

Il conducente del furgoncino, sotto shock, ha riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, vigili del fuoco e agenti della polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso. Occorrerà infatti accertare le responsabilità del sinistro e capire se sia stato provocato dal motociclista o dal conducente del furgone. Tra le ipotesi al vaglio l’alta velocità, una distrazione o un malore. La vittima aveva 26 anni e si chiamava, riporta l’Ansa, Mario De Filippo.