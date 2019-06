Tremenda esplosione in una raffineria di Philadelphia: si temono numerose vittime

Un devastante incendio, probabilmente seguito a un’esplosione, ha colpito una raffineria nella città statunitense di Philadelphia

Qualche ora fa, alle ore 04:00 del mattino (orario locale), un incendio ha colpito una raffineria che si trova nella città statunitense di Philadelphia. L’incendio ha colpito nella zona sud della metropoli. Le fiamme sono divampate dopo un’esplosione, ma ancora non si è in grado di dire che cosa abbia provocato il tutto. Non ci sono ancora notizie relative a eventuali morti o feriti. Sappiamo solo che probabilmente si tratta della più grande raffineria della costa orientale degli Stati Uniti, con una lavorazione giornaliera di barili di greggio in numero pari a 335mila.

Seguiranno aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento