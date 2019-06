Bambini mutanti con Dna modificato nati segretamente in Cina? Le indiscrezioni

Secondo indiscrezioni alcuni bambini con Dna modificato sarebbero stati fatti nascere in gran segreto dallo scienziato noto come “Frankenstein”

La Cina avrebbe già avviato la ‘produzione’ di bambini “Frankenstein” utilizzando un gene segreto e due bimbi sarebbero già stati fatti nascere in gran segreto. E’ quanto sostiene un esperto secondo il quale il primo gene umano modificato della storia, prodotto dallo scienziato He Jiankui e che ha scatenato una polemica su scala globale, sarebbe stato impiegato per avviare alcune gravidanze mutanti. Lo ha dichiarato il dottor Pete Mills, Assistant Director del Nuffield Council on Bioethics, parlando al Daily Star Online, aggiungendo che tuttavia informazioni più specifiche su questi casi hanno cessato di essere rilasciate. Jiankui è stato duramente criticato a causa delle ripercussioni etiche legate alla sperimentazione sugli esseri umani e secondo indiscrezioni la Cina starebbe pianificando leggi e regolamentazioni più severe in tal senso.

Un esperimento “assolutamente inaccettabile”

Mills, che ha definito l’esperimento di Jiankui e del suo team “assolutamente inaccettabile”, ha descritto gli esperimenti sugli umani come impossibili da giustificare poichè “non sappiamo davvero quali saranno le conseguenze e se vi saranno ripercussioni terribili”. Poco dopo l’annuncio dei bambini ‘mutanti’ sono circolate notizie secondo le quali Jiankui era agli arresti domiciliari e da allora non si è più saputo nulla di lui.