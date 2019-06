Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di sabato 22 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di sabato 22 giugno 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di sabato 22 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la partita, valida per gli Europei Under21, Belgio-Italia. In seconda serata, “Donna ad Alta Quota 31° Premio Marisa Bellisario”.

Su Rai 2 va in onda il film “Lei non è tua figlia”: Stacey Wilkins è una madre e moglie amorevole, ma è anche una detective specializzata in casi di scomparsa di minorenni. La sua professione si trasforma in una sorta di boomerang per la sua esistenza privata, quando la figlia adolescente viene rapita. Tenuta lontana da ogni coinvolgimento nelle indagini, Stanley sfida in segreto i suoi superiori e prova a salvare da sola la figlia, prima che sia troppo tardi. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Bull”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Kilimangiaro-Ogni cosa è illuminata”, seguita dal documentario “Sex story”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone tre nuovi episodi della soap opera “Una vita”, seguiti da una nuova puntata del programma “Borghi ritrovati – Una sfida per una nuova vita”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Ciao Darwin 7”. Subito dopo, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Cinderella Story”: dopo la morte del padre, Samantha Martin, detta Sam, vive con la matrigna Fiona e le sorellastre gemelle Brianna e Gabriella, che la sfruttano e le affibbiano i lavori più pesanti. Navigando su Internet, la ragazza conosce l’atletico e benestante Austin, che non vede l’ora di incontrare al ballo scolastico organizzato per Halloween. Nel corso della festa, Sam viene proclamata regina, ma allo scoccare della mezzanotte…A seguire, “Cinderella story – Se la scarpetta calza”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio di “Little murders”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il documentario “Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine-L’omicidio”.

Rai 1

20:35 Calcio, Europei Under 21 – Prima fase, 3a giornata (Girone A): Italia-Belgio

23:20 Donna ad Alta Quota – 31esimo Premio Marisa Bellisario

Rai 2

21:05 Lei non è tua figlia (film)

22:50 Bull (serie tv)

Rai 3

21:25 Kilimangiaro – Ogni cosa é illuminata

23:30 Sex story

Rete 4

21:25 Una vita (serie tv)

22:30 Una vita (serie tv)

23:00 Una vita (serie tv)

23:30 Borghi ritrovati – Una sfida per una nuova vita

Canale 5

21:20 Ciao Darwin 7 – La resurrezione

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:20 Cinderella Story (film)

23:20 Cinderella Story: Se la scarpetta calza (film)

La 7

21:15 Little Murders by Agatha Christie (serie tv)

23:30 Tg La 7

Tv8

21:30 Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine Stagione 1 Episodio 1 (serie tv)

22:30 Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine Stagione 1 Episodio 2 (serie tv)

23:30 Camorriste (serie tv)

0:30 Camorriste (serie tv)

Iris

21:00 Belfagor – Il fantasma del Louvre (film)

23:03 La Délicatesse (film)

Cielo

21:20 Miele di donna (film)

23:00 Cougar: amanti della gioventù

Maria Rita Gagliardi