Una giornalista accusa Trump di stupro. La replica del presidente USA: “Mai incontrata”

Donald Trump accusato di stupro da una giornalista.

Il presidente degli Stati Uniti avrebbe abusato sessualmente di Elizabeth Jean Carroll nel 1996. A rivelarlo, in un libro ormai prossimo all’uscita, è la stessa giornalista statunitense, che oggi ha 75 anni e che è molto nota negli USA.

Stando al racconto della Carroll, l’attuale presidente USA l’avrebbe molestata e in seguito stuprata in un camerino di Bergdorf and Goodman, il grande magazzino di lusso che si trova sulla Fifth Avenue, a poca distanza dalla Trump Tower.

La giornalista, che ha curato una rubrica sulla rivista “Elle” per quasi trent’anni, ha raccontato anche i particolari dell’episodio, affermando di aver incontrato Trump ai grandi magazzini e che il tycoon le avrebbe chiesto aiuto per fare un regalo ad una ragazza.

Trump furioso: “Mai incontrato la Carroll”

Ma una volta giunti presso i camerini si è passati dal corteggiamento alla violenza. “Ancora vestito in abito da lavoro, camicia, giacca, cravatta e cappotto, si abbassa la cerniera dei pantaloni e con le dita vicino le mia zone intime, spinge il pene a metà – o tutto, non sono sicura – dentro di me”, le parole della Carroll riportate dal quotidiano “La Repubblica”.

La giornalista ha poi affermato di non aver denunciato Trump perchè sarebbe stato tutto inutile. Il presidente USA ha replicato duramente alle accuse: “Non l’ho mai incontrata. Sta cercando di vendere un nuovo libro: dovrebbe essere venduto nella sezione fiction”, ha detto Trump. Il sospetto del tycoon è che dietro questa vicenda ci sia addirittura il Partito Democratico.