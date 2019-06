Harry e Meghan, niente auguri di compleanno a William. “Spaccatura” in corso tra i fratelli?

Il principe Harry ha “snobbato” suo fratello William nel giorno del suo compleanno.

Un esperto reale ritiene di sì, e afferma che tra i due ci siano delle frizioni.

Il duca di Cambridge ha compiuto 37 anni proprio ieri, venerdì 21 giugno, e l’account Instagram di Kensington Palace ha voluto rendergli omaggio con un post.

Un gesto molto apprezzato, a differenza del Sussex Royal gestito dal principe Harry e da Meghan Markle, che non ha fatto gli auguri a William.

Il Duca e la Duchessa di Sussex fecero invece un post per il principe Filippo, che ha compiuto 98 anni lo scorso 10 giugno, e anche per il compleanno della regina Elisabetta: lo riporta il Daily Star Online.

Spaccatura in corso tra i due fratelli?

La totale assenza di messaggi di auguri per William non fa altro che alimentare le voci di una spaccatura in corso tra lui, Kate, Harry e Meghan.

Ingrid Seward, redattore capo di Majesty Magazine, ha detto che la mancanza di auguri potrebbe essere vista come un affronto a Kensington Palace.

“Se non fanno un post per il principe William come hanno fatto per il duca e per la regina sarebbe un affronto”, ha detto Seward al Sun. “Sarebbe maleducato e verrebbe certamente interpretato come un gesto intenzionale. Si tratta pur sempre di suo fratello”.