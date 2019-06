‘I nuovi cardinali di Francesco’, recensione del libro di Fabio Marchese Ragona

Analisi del libro ‘I nuovi cardinali di Francesco’

Da poche settimane è uscito il libro ‘I nuovi cardinali di Francesco’ (pubblicato dal gruppo editoriale San Paolo), scritto da Fabio Marchese Ragona.

Il giornalista e vaticanista del gruppo Mediaset Fabio Ragona ha raccolto così racconti e interviste per i 24 nuovi porporati creati da Papa Francesco.

Recensione del nuovo libro della San Paolo edizioni

I ventiquattro cardinali analizzano questa importante investitura che è stata loro assegnata dal Santo Padre parlando della realtà locale di cui sono protagonisti; parliamo di figure religiose che vivono il messaggio di Cristo in contesti politici, culturali e sociali molto differenti dal Vaticano.

L’arcivescovo John Ribat della Papua Nuova Guinea ad esempio ha parlato della sua comunità come di profughi climatici, visto che la minaccia del surriscaldamento globale sta distruggendo piano piano le piccole isole che compongono l’arcipelago polinesiano.

In Madagascar l’arcivescovo Desiré Tsarahazana parla della minaccia dell’Islam radicale che compra le persone per abbandonare la religione cristiana, mentre il cardinale Souraphiel dell’Etiopia ha dichiarato di essere stanco della situazione migranti che dall’Africa partono verso l’Europa, esortando l’Occidente a supportare meglio gli stati africani per permettere ai suoi abitanti di costruirsi un futuro direttamente nella loro realtà locale.

Per concludere, il cardinale Angelo De Donatis (Vicario Generale di Sua Santità) invece ha parlato dei gravi problemi che colpiscono la capitale e la situazione dei campi rom. Le 263 pagine di interviste sono interessanti non solo sul lato spirituale ma accendono la curiosità su contesti a noi difficilmente accessibili o conosciuti (come ad esempio la situazione della comunità cristiana in Thailandia a Bangkok).

Simone Ciloni