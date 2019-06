L’ex carabiniere stupratore condannato a 12 anni, ma non andrà in carcere

Pesante sentenza per Dino Maglio, l’ex carabiniere che ha violentato 4 ragazze e ne ha drogate 10. Sconterà la pena ai domiciliari

E’ una condanna pesantissima quella inflitta all’ex carabiniere colpevole di aver stuprato quattro ragazze e di averne drogate diverse. Gli episodi risalgono al periodo compreso tra il 2012 e il 2014 e per quei reati Dino Maglio è stato condannato a 12 anni e 8 mesi con le accuse di violenza sessuale aggravata, stato di incapacità procurato mediante violenza e concussione. La sentenza è arrivata in seguito alle indagini condotte tra il 2013 ed il 2014 dal pm Giorgio Falcone, che hanno portato alla luce una terribile verità: Maglio avrebbe abusato sessualmente di almeno quattro vittime, drogandone altre dieci.

Due ragazze vittime di abusi in aula per la sentenza

Si trattava di donne ospiti del suo B&B sui Colli Euganei e tutte hanno contribuito alle indagini fornendo la loro testimonianza; due delle quattordici vittime erano anche presenti in aula alla lettura della sentenza. Si tratta di una statunitense che si è costituita parte civile e di un’amica che ha deciso di essere presente, accompagnata dal fidanzato: le due sono scoppiate a piangere poco dopo la lettura della sentenza sottolineando: “Credevamo nel pubblico ministero ma non ci aspettavamo che il processo fosse così lungo”. Le ragazze hanno rivelato quanto sia stato difficile raccontare nel dettaglio quei momenti: “giustizia è stata fatta per noi ma anche per tutte le altre che non sono potute venire qui”. Dino Maglio era già stato condannato a 5 anni per un’altra violenza sessuale: in quel caso la vittima, una giovane australiana, lo ha denunciato subito dopo la violenza avvenuta nel 2014. L’ex carabiniere non andrà di nuovo in carcere: esaurita la pena infatti è stata chiesa come misura cautelare l’obbligo di residenza a Surbo, nel Leccese.