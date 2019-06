La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 24/06/2019 al 30/06/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida.

Due stelle per Acquario e Capricorno

Capricorno. Il Capricorno dovrebbe provare a farsi scivolare le cose addosso. Ci sono tensioni in famiglia, e soprattutto con persone dei segni del Cancro e della Bilancia. Il Sole in opposizione genera dubbi in amore. Dal punto di vista lavorativo, c’è una grande revisione e potresti vivere una discussione a metà settimana. Giornate difficili martedì e mercoledì: rischierai di essere troppo critico, persino con te stesso. Il weekend porta possibilità di recupero grazie alle intuizioni migliori;

Acquario. L’Acquario vive qualche disagio dal punto di vista economico e ancora una volta dovrà valutare quali progetti siano da portare avanti e quali no, per evitare di perdere tempo e soldi. La fine di Giugno vi porta dei disagi. I rapporti sentimentali più contrastati li avete già chiusi a inizio Giugno. Se vivete un amore in difficoltà, il fine settimana potrebbe portare qualche problema in più. Non è il momento giusto per le riconciliazioni, che bisognerà rimandare di qualche giorno. Lunedì sarà la giornata più positiva della settimana.

Tre stelle per Ariete, Vergine, Scorpione e Pesci

Ariete. Attenzione a non diventare competitivo in amore. Chi vive una relazione con una persona già impegnata dovrebbe ricordare che, oltre a essere una situazione intrigante, può essere un sentimento capace di fare molto male. Le stelle invitano a misurare le parole, soprattutto nella giornata di venerdì. Sul lavoro, i prossimi sette giorni sono attivi ma puoi vivere un momento di stop: senti la necessità di fermarti dopo la chiusura di un lavoro o di un progetto. Tensioni nella giornata di martedì. La settimana, in generale, invita a recuperare le emozioni;

Vergine. La Vergine vive un momento di criticità nei confronti dei sentimenti o di una persona in particolare. Il consiglio è quello di non rovinare tutto con discussioni inutili. L’estate favorisce convivenze e matrimoni. La situazione lavorativa è in standby, e non bisogna pretendere troppo, specialmente lunedì. Chi lavora a tempo determinato può vivere dei momenti di dubbio. Lunedì e domenica le giornate più difficili della settimana: evitate gli eccessi;

Scorpione. Le difficoltà che gli inizi di Giugno hanno portato in amore non sono terminate. Non bisogna pretendere troppo. Problemi lavorativi e personali hanno portato contrasti in amore. Venerdì e sabato il tuo cuore potrebbe vivere dei dubbi. Nel lavoro ci sono delle novità che vanno accettate, seppure tu non le abbia scelte o non le condivida. Non puoi ancora fare quello che ti piace ma devi sottostare, per ora, alle situazioni che vivi. Il fine settimana porta qualche complicanza in più. Occhio alle discussioni;

Pesci. Venere dissonante porta dubbi e reticenze in amore. La prudenza è sempre consigliata, soprattutto in un fine settimana difficile come sarà il prossimo. Sei convinto che qualcuno ti debba delle spiegazioni. Potrebbero esserci contenziosi aperti con il passato, specialmente se si rifarà vivo/a un/un’ex col quale dovete ancora risolvere questioni economiche in sospeso. Giove ancora dissonante raccomanda attenzione con il denaro: non fare il passo più lungo della gamba. Sul lavoro dovrai accettare un accomodamento. Giovedì e venerdì potrai approfittare della benevolenza della Luna. Domenica situazione in calo.

Quattro stelle per Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia e Sagittario

Toro. Il Toro è più disponibile in amore e le storie nate nelle ultime settimane adesso sono importanti. Chi ha avuto una delusione d’amore può rimettersi in pista presto: chi è uscito dalla tua vita non ti meritava. Entro la fine dell’estate favoriti convivenze e matrimoni. Attenzione al denaro: qualcuno ha speso troppo, ma si può recuperare. Sul lavoro ci possono essere delle riconferme o un cambiamento importante. Alcuni consigli potrebbero rivelarsi sbagliati. Le giornate di metà settimana sono le migliori dei prossimi sette giorni;

Gemelli. Il Sole nel tuo segno permette all’amore di tornare protagonista, anche se il lavoro ti sta rubando del tempo. Chi vive in coppia da anni deve rinvigorire il rapporto di coppia. I single possono avere da ridire sugli atteggiamenti poco chiari. L’amore sarà più forte e passionale grazie all’imminente transito di Venere. Sul lavoro qualcuno dovrà superare una forte crisi o fare una scelta che potrà portare un cambiamento importante. Martedì sarà una giornata critica, ma si recupera nel fine settimana;

Cancro. La settimana che sta arrivando è favorevole in amore, con qualche tensione tra martedì e mercoledì. Da inizio anno i Cancro hanno vissuto dei momenti altalenanti. C’è chi ha chiuso una storia ma c’è anche chi ha vissuto una giostra di cambiamenti continui. Le coppie che sono uscite indenni- non molte- valgono doppio. La settimana è anche importante a livello lavorativo per fare una scelta o cambiare gruppo di lavoro, o lavoro direttamente. Buone conferme per chi lavora alle dipendenze. Dovrai sempre fare i conti con la fatica eccessiva portata da Saturno contrario;

Leone. In amore, qualcosa per voi potrebbe cambiare. Sono interessanti i nuovi incontri. Martedì, mercoledì e domenica sono giornate favorevoli per chi sta cercando un nuovo amore o semplicemente un consenso. Però, per ottenere l’amore, sarete voi stessi in prima persona a dovervi rendere disponibili ad accoglierlo. Potresti aver avviato dei progetti importanti che potrebbero risentire di una situazione economica non proprio florida: Mercurio, nel tuo segno da giovedì, ti aiuterà. Potresti esagerare venerdì: attenzione;

Bilancia. I Bilancia che sono impegnati da tanto tempo ma che non si sentono più coinvolti potrebbero cercare delle trasgressioni. Attrazioni particolari per qualche nato del segno che è sposato. Le stelle consigliano di non sbagliare. I nuovi amori sono importanti. Sul lavoro non bisogna scoraggiarsi. Chi non ha firmato dei contratti avrà di sicuro delle opportunità, anche se molti Bilancia dovrebbero già aver fatto delle scelte. Lavoro e sentimenti saranno favoriti di più nella seconda parte della settimana;

Sagittario. Una tenera amicizia potrebbe trasformarsi in un sentimento, ma Venere in opposizione ti dice che bisogna attendere: non si può avere tutto e subito. Da giovedì Mercurio entra nel tuo segno. Favoriti gli spostamenti e i trasferimenti. In nuove città potrebbe persino divampare la passione. Giovedì potrebbero arrivare le risposte e le conferme che aspettavi da tempo. Le tre ultime giornate di Giugno sono interessanti. Venerdì, sabato e domenica le giornate migliori, con ottime intuizioni;

