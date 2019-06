Cosa guardare stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di domenica 23 giugno 2019

La programmazione in prima e seconda serata di domenica 23 giugno 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata di oggi, domenica 23 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il meglio dei “Seat Music Awards 2019”. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda la partita, valida per gli Europei Under 21, Austria-Germania. A seguire, “La Domenica Sportiva Estate”.

Su Rai 3 va in onda il film “Sol levante”: all’inaugurazione del nuovo grattacielo di una multinazionale giapponese, a Los Angeles viene uccisa una ragazza. I due poliziotti incaricati del caso sono Web Smith e John Connor, esperti di rapporti con i nipponici. Connor lascia andare il primo sospettato; Web protesta, ma è Connor ad avere ragione. E nelle indagini finisce anche un senatore, apparente nemico della presenza giapponese negli Stati Uniti. Subito dopo, il documentario “Ieri e oggi-Renzo Arbore”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, partiamo da Rete 4 che propone, in replica, una puntata di “CR4-La Repubblica delle donne”, seguita dal film “Ricchi ricchissimi praticamente in mutande”.

Su Canale 5 va in onda la terza puntata della fiction “Lontano da te”. In seconda serata, la rubrica “Hit road man”.

Su Italia 1 va in onda il film “Come ti spacco la famiglia”: David Burk è un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini e per ovvie ragioni preferisce mantenere un profilo basso. Quando pero’ cerca di aiutare un gruppo di alcuni ragazzi, fronteggia un trio di punk che lo mettono in guai seri. Derubato della scorta di droga e del denaro, David deve fare i conti con il suo fornitore Brad e, per ripagare il debito che ha con lui, e’ costretto a recarsi in Messico per un’importante consegna. Per passare inosservato, escogita un piano infallibile e coinvolge nel viaggio i suoi vicini di casa: la cinica spogliarellista Rose, il potenziale cliente Kenny e l’adolescente Casey, spacciandoli per la moglie e i due figli. Tutti insieme, partiranno alla volta del confine per un weekend del 4 luglio da fuochi d’artificio. A seguire, il film “40 anni vergine”.

Su La 7 va in onda il meglio di “Non è l’Arena”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il best di “Italia’s Got Talent”.

Stasera in TV, programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 23 giugno 2019

Rai 1

Seat Music Awards 2019 Again

0:50 Speciale Tg1

Rai 2

20:50 Calcio, Europei Under 21 – Prima fase, 3a giornata (Girone B): Danimarca-Serbia

23:00 La Domenica Sportiva Estate

Rai 3

21:10 Sol levante (film)

22:50 Ieri e oggi

Rete 4

21:25 #CR4 La repubblica delle donne

0:12 Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande (film)

Canale 5

21:24 Lontano da te

23:34 Hit the road man

Italia 1

21:20 Come ti spaccio la famiglia (film)

23:40 40 anni vergine (film)

La 7

20:35 Non è l’Arena – Il meglio di

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 Italia’s Got Talent – Best of

23:30 Notte prima degli esami (film)

Iris

21:00 Acqua e sapone (film)

23:16 Bullet (film)

Cielo

21:15 Star Trek III – Alla ricerca di Spock (film)

23:30 Son de mar (film)

Maria Rita Gagliardi