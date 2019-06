Giulio Berruti innamorato a Roma: ecco la donna che ha rubato il cuore dell’attore (e non è Maria Elena Boschi)

Qualche mese fa l’attore Giulio Berruti era stato pizzicato in compagnia di Maria Elena Boschi al Salone del Mobile di Torino. Subito era impazzato il gossip, ma a quanto pare non è lei la fiamma dell’attore

Un’estate tutta da vivere nel segno dell’amore per l’attore Giulio Maria Berruti. Il bel 35enne romano, protagonista di molte fiction di successo, è stato pizzicato per le vie di Roma in compagnia della mamma, Francesca Romana Reggiani, e di una ragazza molto giovane: si tratta dell’attrice 22enne Fran Kirchmair, la sua fidanzata. Ebbene sì, proprio la donna che l’attore frequenta da pi di un anno. Una storia importante, tanto che il bell’attore ha deciso di presentare Francesca ai suoi cari. Il settimanale Di Più ha pubblicato le foto che mostrano l’attore mentre cammina, mano nella mano, con le sue due donne e poi mentre bacia teneramente Fran, in strada. Che cosa ne è stato della presunta liaison che Berruti avrebbe avuto con Maria Elena Boschi?

Giulio Berruti e Francesca Kirchmair insieme a Roma, l’attore bacia la fidanzati davanti alla madre

Era il 2018 quando l’attore Giulio Berruti presentava ufficialmente, in un’intervista rilasciata a Gente, la fidanzata Fran Kirchmair. L’attrice, 22 anni oggi, è nata in Austria ma si divide tra Los Angeles e Roma. Proprio Francesca è la donna che cammina al fianco di Giulio Berruti e della sua mamma, Francesca Romana Reggiani, per le strade di Roma. Già paparazzati insieme lo scorso Maggio, la loro vicinanza aveva sollevato non poche domande su quello che avrebbe potuto essere uno dei nuovi gossip del 2019: la presunta storia d’amore tra Giulio Berruti e l’ex Ministro PD Maria Elena Boschi. Ora, le foto pubblicate dal settimanale Di Più tolgono ogni dubbio: Berruti passeggia e fa shopping nella città eterna tenendo per mano e abbracciando sia la madre sia la fidanzata, per poi baciare quest’ultima sotto gli occhi per nulla imbarazzati di Francesca Romana Reggiani. Ed è Fran Kirchmair la donna che Berruti bacia, non Maria Elena Boschi.

Giulio Berruti e Fran Kirchmair insieme a Roma, cosa ne è stato di Maria Elena Boschi?

Facciamo un passo indietro. Era il 13 Aprile 2019 e Maria Elena Boschi si presentava al Salone del mobile di Torino in compagnia di Giulio Berruti. L’ex Ministro aveva comunicato che sarebbe arrivata alla rassegna e che sarebbe stata accompagnata da qualcuno. La giornalista di Grazia Annalisa Venezia aveva dato l’annuncio del possibile gossip sentimentale con un tweet: “Ho visto Maria Elena Boschi arrivare a una festa con Giulio Berruti. Ma tipo lei che lo guardava pazza d’amore. Per me la settimana del mobile può finire qui“. Nessuno dei due protagonisti della vicenda, però, ha mai smentito né confermato le voci messe in giro da chi credeva fossero già una nuova coppia. Possibile, dunque, che Maria Elena Boschi e Giulio Berruti siano soltanto amici e che la loro vicinanza al Salone del mobile abbia portato a equivocare.

Maria Mento