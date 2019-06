Incendio devastante alimentato dal caldo torrido, carbonizzate almeno 42 auto

Un devastante incendio a letteralmente distrutto decine di automobili appartenenti a numerosi bagnanti che stavano trascorrendo la giornata al mare

I vigili del fuoco si sono trovati davanti ad uno scenario a dir poco terrificante: un muro di fuoco che nell’arco di poche decine di minuti ha carbonizzato oltre quaranta automobili. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incidendio divampato a poca distanza dal parco archeologico di Eloro, comune non distante da Noto, in Sicilia. Pompieri e carabinieri dovranno cercare di accertarne l’origine: certo è che il caldo torrido potrebbe aver contribuito ad alimentarlo.

Almeno 42 auto distrutte dal fuoco

E’ accaduto domenica 23 giugno e a farne le spese sono state decine di turisti o di persone residenti nei vicini comuni, che avevano approfittato dal caldo domenicale per trascorrere la giornata al mare. Le automobili andate a fuoco appartengono a loro: i danni sono ingenti, almeno 42 veicoli sono stati letteralmente divorati dal fuoco tanto che per spegnere le fiamme sono dovute intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco mentre altri mezzi sono stati inviati in altre zone della provincia a causa di altri roghi, uno dei quali ha portato alla chiusura dell’autostrada tra Avola e Noto. In supporto dei pompieri sono intervenuti anche gli uomini della Protezione Civile di Siracusa e il corpo forestale, decine di uomini che hanno dovuto lavorare senza sosta e per ore allo scopo di circoscrivere gli incendi alimentati dal forte vento.