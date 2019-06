Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di lunedì 24 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di lunedì 24 giugno 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 24 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “The Meddler”: Marnie Minervini, eterna ottimista rimasta da poco vedova, si sposta dal New Jersey a Los Angeles per essere piu’ vicina alla figlia. Armata di iPhone e di un cospicuo conto in banca, Marnie si ripropone di farsi nuovi amici, di trovare un proprio scopo e di aprire, eventualmente, di nuovo il suo cuore a qualcuno. A seguire, il film “La mia pazza pazza famiglia”.

Su Rai 2 la partita, valida per gli Europei Under 21, Francia-Romania. In seconda serata, il documentario, dedicato a Renzo Arbore, “Io faccio o’show”.

Su Rai 3 va in onda, in replica, il programma, condotto da Salvo Sottile, “Prima dell’alba”. Subito dopo, il programma condotto da Gad Lerner, “L’approdo”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”, seguito dal film “Una top model nel mio letto”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della nuova stagione di “Temptation Island”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “22 minutes”: basato su un fatto realmente accaduto il 5 maggio 2010 nel golfo di Aden, il film racconta dell’assalto da parte di un gruppo di pirati somali ad una petroliera russa. L’equipaggio della petroliera, composto da ventitre marinai, si rifugia nella sala dei comandi da dove riesce a mandare un ultimo messaggio di soccorso. La nave da guerra “Marshal Shaposhnikov”, presente nello stesso corridoio marittimo della petroliera, riceve il segnale di S.O.S e invia i suoi uomini per una missione di salvataggio. A seguire, il film “Shark – 2012”.

Su La 7 va in onda il film “L’ombra del diavolo”: un uomo intrappolato dal destino e un altro dal dovere scopriranno per che cosa sono disposti a vivere, lottare e morire. In seconda serata, il film “Ore 10: calma piatta”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Infelici e contenti”: Aldo, bancario, ex campione di pallanuoto, ora vive in carrozzella per colpa di un incidente automobilistico. Vittorio, mezzo ladruncolo, non vedente, si arrangia a vivere con piccole truffe. I due si conoscono per caso e per caso si cacciano in varie disavventure che li conducono fino al casinò di Sanremo dove Aldo ritrova Petrilli, l’uomo responsabile del suo incidente d’auto.

Rai 1

21:25 The Meddler (film)

23:20 La mia pazza pazza famiglia

Rai 2

20:50 Calcio, Europei Under 21 – Prima fase, 3a giornata (Girone C): Francia-Romania

23:00 Io faccio o’ show

Rai 3

21:20 Prima dell’alba

23:10 L’approdo

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

0:00 Una top model nel mio letto (film)

Canale 5

21:20 Temptation Island

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 22 minutes (film)

23:09 Shark 3D (film)

La 7

21:15 L’ombra del diavolo (film)

23:30 Ore 10: calma piatta (film)

Tv8

21:35 Agente 007, licenza di uccidere (film)

23:40 Piedipiatti (film)

Iris

21:00 Bordertown (film)

23:22 Basic Instinct 2 (film)

Cielo

21:20 Freak Show (film)

23:05 Stonewall (film)

