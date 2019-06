Giulia De Lellis minaccia di querelare Chi: “Ci vedremo presto nelle sedi opportune” – VIDEO

Giulia De Lellis vuole querelare il settimanale Chi, ecco cosa ha detto

Continua a gonfie vele la storia d’amore nata tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

I due negli ultimi giorni sono stati più volte pizzicati insieme, anche in atteggiamenti intimi. Loro stessi su Instagram si sono mostrati insieme, l’ex corteggiatrice non ha però gradito l’invadenza del settimanale Chi che ha reso noti alcuni scatti mentre i due si baciano.

La De Lellis è sbottata sul suo profilo Instagram contro la nota rivista. Queste le sue parole: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine . Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per 2,3 foto del cazzo, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico.”

La nuova fidanzata di Andrea Iannone ha concluso dicendo: “Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune. Ps :Le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tet*e al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio vengono da me, sul mio profilo . lo faccio sempre prima di voi, sempre!”

Sara Fonte