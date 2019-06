Irina Shayk dopo Bradley Cooper volta pagina con Scott Eastwood? – VIDEO

Irina Shayk innamorata di Scott Eastwood?

Irina Shayk ha già voltato pagina dopo la fine della sua storia d’amore con Bradley Cooper?

A lanciare il gossip è stato Dagospia, sul sito si legge infatti che la bellissima modella potrebbe aver intrapreso una nuova relazione con l’affascinante Scott Eastwood.

Sta nascendo l’amore tra Irina e Scott? Questo al momento non ci è dato saperlo con certezza, nessuno dei due ha infatti confermato o smentito il pettegolezzo.

In molti fanno già il tifo per la presunta coppia, non ci resta però che attendere nuove indiscrezioni per scoprire se si tratta del solito gossip senza fondamento o se tra i due c’è davvero un flirt in corso.

Sara Fonte