Jacopo Zenga e Claire Milazzo sposi, le nozze hanno riportato la pace nella famiglia Zenga? – VIDEO

Claire Milazzo e Jacopo Zenga sono convolati a nozze, il matrimonio potrebbe aver riportato la pace in famiglia

Jacopo Zenga e Claire Milazzo, dopo quasi due anni d’amore, sono convolati a nozze nella chiesa Santa Maria La Nova a Palermo.

I due sono più innamorati e complici che mai, a Palermo Today Claire Milazzo ha dichiarato: “La nostra storia è iniziata durante il percorso calcistico di Jacopo al Sondrio. Per il nuovo anno è in attesa di nuova sistemazione in un’altra società.”

E ancora: “Jacopo ha un tatuaggio sul polso sinistro con la scritta ‘Claire’ e io ho la firma di Jacopo tatuata sul piede destro.”

Più volte in passato si è parlato dei burrascosi rapporti della famiglia Zenga. Durante la sua partecipazione a Temptation Island Andrea Zenga aveva svelato che non parla con il padre da 12 anni.

Alle nozze di Jacopo oltre ai suoi fratelli c’era anche il padre Walter Zenga. Le nozze sono forse servite a portare la pace nella famiglia Zenga? Questo ancora non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte