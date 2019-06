Lega-M5S, nuovo scontro sulla Flat Tax. Di Maio replica al leghista: “Non giochi a nascondino”

Continuano gli scontri tra Lega e Movimento 5 Stelle.

Stavolta il nodo del contendere è la Flat Tax, uno dei cavalli di battaglia del Carroccio, regolarmente presente nel contratto di governo nonostante per i pentastellati non si tratti di una soluzione così tanto amata.

Non è un caso se il partito guidato da Matteo Salvini e il M5S abbiano cominciato a litigare sulle presunte coperture che dovrebbero garantire l’attuazione della misura fiscale, come riportato anche dal quotidiano “La Repubblica”.

In un’intervista rilasciata al programma “Circo Massimo” di Radio Capital, il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia ha assicurato che le coperture per la Flat Tax ci sono ma non di volerle rivelare “altrimenti Di Maio me le ruba”.

Di Maio: “Non deve dirlo a me, ma agli italiani”

Parole che non sono affatto piaciute al capo politico del Movimento 5 Stelle e vicepremier del governo Conte, che ha replicato molto duramente alla ‘punzecchiata’ di Garavaglia: “Non è il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la flat tax, non devono dirlo a Di Maio ma a tutti gli italiani”.

Di Maio ha poi rincarato la dose: “Spero che siano 15 miliardi freschi, di risorse che non tolgono nulla agli italiani”. Un ulteriore terreno di scontro per il governo, dopo la questione minibot che ha visto il recente dietrofront del sottosegretario Giorgetti.