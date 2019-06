Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 Giugno 2019: il Capricorno ha troppo da fare, i Pesci possono sistemare le cose

Lunedì 24 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Si parte bene perché, a breve, avremo la Luna nel tuo segno e quando arriva la Luna nel segno diventi ancora più potente, più desideroso di mettere in chiaro tante cose. Ricordiamo anche che la Luna sarà in ottimo aspetto a Giove e che Agosto sarà un mese importante. Perché lo dico a questa fine di Giugno? Perché sarebbe il caso proprio di ascoltare tutto quello che ti circonda, di cogliere al volo un’occasione. È probabile che nella seconda parte dell’anno tu debba rivedere alcuni progetti. L’autunno non sarà importante come l’estate. Cosa vuol dire? Che in autunno tutto va male e in estate no? No, attenzione, che in estate tu puoi fare dei progetti che andranno bene in autunno, quindi se vuoi essere anche protetto nella stagione autunnale è il caso di muoversi ora e di accettare progetti a lunga scadenza che coprano la fine del 2019. Questo vale anche per l’amore;

Toro. Il Toro, con questo cielo, può ottenere qualcosa in più ma se devi parlare di lavoro, mettere in chiaro alcune cose che ti premono forse sarà bene parlare entro mercoledì. Le finanze: stato di lieve disagio. Questo non vuol dire che le cose vanno male, però lo sai che ci sono state di recente delle spese per la casa, per l’automobile, comunque spese vere non voluttuarie, che hanno un po’ impedito la realizzazione di certi progetti. Addirittura per quanto riguarda le vacanze, c’è chi rimetterà in discussione tutto. Luglio sarà migliore di Agosto;

Gemelli. I Gemelli aprono questa settimana in maniera un pochino confusa perché ancora certe situazioni economiche, legali, non si sono sbrogliate, non si sono risolte, lo sappiamo. Sono un po’ ripetitivo, mi rendo conto di questa cosa, però tu sai meglio di me che c’è questa spada di Damocle sopra di te, una tensione che ancora non è stata del tutto risolta e forse anche la necessità, ecco, di abbandonare un percorso a favore di un altro. La cosa invece importante è mantenere alto il rapporto sentimentale perché può salvare da molte indecisioni, e anche gli incontri che si fanno adesso sono importanti;

Cancro. Per il Cancro l’ultima settimana di Giugno parte con buoni auspici, in attesa di un Luglio che si preannuncia importante. I progetti che nascono in questo periodo sono validi ma bisogna ricordare che sono faticosi e allora, qui, mi metto nei panni di chi ha iniziato da poco una nuova mansione o di chi si sente particolarmente critico nei confronti di ciò che ha fatto o che deve fare. Chissà quanti non vorranno rifare quello che hanno già fatto, altri invece- trovandosi di fronte a una situazione nuova- da una parte sono contenti e dall’altra sono preoccupati. Tutto questo può spiazzare l’amore? Io mi auguro di no perché, tra l’altro, Luglio sarà il mese dei sentimenti per il segno del Cancro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone vive una settimana importante che è legata a un’ estate veramente decisiva, direi. Tempo fa una pubblicità recitava più o meno così: “L’energia è nulla senza il controllo”. Ecco, a questo punto chiedo al Leone di, in qualche modo, indirizzare bene questa energia, non farla diventare un qualcosa di inutile, soprattutto no alla presunzione, no agli atteggiamenti troppo sicuri di sé, ecco. Mettersi in crisi secondo me è importante in certi momenti proprio per capire quali sono le cose giuste da fare e quelle meno importanti, però se hai una persona per la testa, se c’è una persona che ti piace, se c’è un lavoro o un’iniziativa che vuoi intraprendere, sappi che l’estate è davvero azzurra;

Vergine. Inizio di settimana rallentato. Devi mettere in chiaro alcune questioni che riguardano anche i sentimenti. Tutto quello che è nato non dico male ma un po’a rallentatore all’inizio dell’anno sarà risolto nella seconda parte dell’anno, perché non mi stancherò mai di ripetere che la fine del 2019 sarà di grande rilevanza per tutti i segni di terra. Luglio sarà un mese importante, invece, per le vicende di lavoro che bisogna andare a pianificare sin da ora. Chi deve rinnovare un accordo deve insistere;

Bilancia. La Bilancia è molto arrabbiata o comunque sente di non essere stata ripagata con la giusta moneta. Questo senso di insoddisfazione non è che lo hai da oggi, è partito dagli inizi dell’anno, e qui bisogna capire come reagire perché ci sono dei Bilancia che magari hanno un ascendente morbido e allora decideranno di stare al gioco lo stesso, magari di fare lo stretto indispensabile e di non rovinarsi la vita con inutili cambiamenti, mentre chi è un po’ più arrabbiato, chi ha un ascendente più duro, potrebbe anche pensare “Io con voi non gioco più”. Certo è che questa è una fase in cui bisogna allontanarsi da qualcuno o da qualcosa;

Scorpione. Lo Scorpione può contare su tre settimane vigorose e questo lunedì è già di per sé importante. Marte domina il tuo segno zodiacale. Tu sei sempre dalla parte anche delle persone che hanno bisogno di aiuto e questo da una parte ti fa onore, dall’altra però ti fa perdere un sacco di tempo. Quante volte hai riconosciuto a te stesso di avere dato spazio a persone che non meritavano tanta energia e tanto interesse. Le uniche giornate sotto tono saranno quelle tra giovedì e sabato, quindi in qualche modo se c’è un inizio buono di settimana è meglio sfruttarlo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un lunedì stanco a cui però farà da contraltare un periodo estivo estremamente importante. Tutti i Sagittario che stanno aspettando di ottenere una conferma, magari anche di cavalcare l’onda, dopo un periodo di confusione finalmente avranno giustizia e quelli che hanno un buon curriculum potranno anche pensare di comandare, di avere le redini di qualcosa in mano. Grandi responsabilità che riguardano anche l’amore e i figli;

Capricorno. Il Capricorno fino a mercoledì avrà uno stato altalenante. Non è un oroscopo negativo ma è probabilmente un po’ strano perché hai troppe cose da fare, troppi impegni da rispettare, e fare tutto non è facile. Ora, altri segni potrebbero anche fregarsene ma il Capricorno non è così: quando una cosa non riesci a farla tu ti arrabbi con te stesso. Da qui a Ottobre ti rimetterai in gioco. Ci saranno delle grandi opportunità anche in amore;

Acquario. L’Acquario è un po’ più coraggioso, forte. Ci sono delle chiamate a cui bisogna rispondere. Tra l’altro posso dire che tutto ciò che stai facendo adesso non è che sia così spinto dalle stelle, quindi parte è destino, parte è anche tua buona volontà se le cose vanno avanti. Sembra quasi di camminare su un tapis roulant: ti sembra di correre ma in realtà sei sempre allo stesso punto, e questo può inficiare le storie d’amore che in qualche modo vanno protette. Mi piace questo cielo però per i nuovi incontri. Qualche conflitto in meno per le coppie di lunga data;

Pesci. La Luna è nel tuo segno. Questa è una giornata bella per far valere le tue posizioni, anche per ottenere delle buone conferme. Se devi fare una richiesta muoviti oggi, se devi lavorare a un progetto per l’autunno muoviti in queste ore. Se sei tu l’artefice di una crisi d’amore questa è una giornata buona per capire cosa c’è che non va. Attenzione a non vivere più emozioni contemporaneamente: se una storia si è interrotta devi chiudersi davvero anche dentro di te. Chi cerca un recupero d’amore deve stare attento ai segni che in questo periodo sono un po’ più irraggiungibili, come ad esempio la Bilancia, l’Ariete. Attenzione ai conflitti con persone che comunque sembrano essere, almeno al momento, un pochino più forti di te.

