Giornata mondiale dello Skate, in Colombia i poliziotti travolgono con le moto i partecipanti: è rissa

In un video pubblicato su Facebook si vede come la polizia colombiana abbia volontariamente investito con la moto un partecipante alla giornata mondiale dello Skate. Sono seguiti disordini

In un video pubblicato su Facebook dalla pagina “Rete Solidarietà Rivoluzione Boliviana” viene mostrata una parte dei disordini che si sono scatenati in Colombia, alla Giornata mondiale dello Skate. Nella registrazione si vedono molti partecipanti che si muovono in strada utilizzando, appunto, lo skate. A un certo punto sopraggiungono degli agenti di Polizia a bordo delle loro motociclette. Gli agenti hanno giubbotto e casco giallo. Uno di loro travolge volontariamente uno dei partecipanti alla manifestazione, cadendo a sua volta a terra. Da questo gesto è partita la baruffa che ha coinvolto manifestanti e agenti. Non sono mancati gesti di violenza molto pesanti.

Scontri tra poliziotti e civili in Colombia, il video della Giornata mondiale dello Skate

Immagini bruttissime e sicuramente condannabili quelle che ci sono giunte dalla Colombia. Durante lo svolgimento della Giornata mondiale dello Skate nel Paese Sudamericano ci sono stati scontri fisici, anche caratterizzati da una certa dose di violenza forse gratuita, che ha opposto i partecipanti agli agenti di Polizia. Il video di 58 secondi pubblicato su Facebook mostra come gli agenti di Polizia si siano fatti largo tra i ragazzi che- tutti rigorosamente in skate- affollavano le strade. Ad un certo momento un poliziotto in moto non ha evitato un ragazzo in skate e lo ha travolto, finendo a terra a sua volta. Ne hanno approfittato quattro o cinque altri ragazzi che hanno iniziato a colpire l’agente prima che questi si rialzasse. Un poliziotto che si trovava vicino al collega durante l’aggressione ha fatto dietrofront con la sua moto e ha disperso gli aggressori, trascinandone uno dopo averlo agganciato con la ruota. Il ragazzo, ancora a terra, è stato raggiunto anche da un calcio sferrato dal poliziotto precedentemente aggredito.

Scontri tra poliziotti e civili in Colombia, il caos in un video di breve durata

A circa 32 secondi dall’inizio, il video cambia scenario e si vede un gruppo di poliziotti (ne vengono inquadrati circa 7 prima che l’inquadratura si allarghi). Quattro di loro circondano quelle che sembrano due donne. Le giovani si rivolgono a un agente il quale, a un certo punto, sferra un pugno a una donna e con uno spintone fa cadere a terra l’altra. Poi ancora altre scene violente con poliziotti che arrivano in moto, in velocità, con l’intenzione di colpire i partecipanti. Un poliziotto cade a terra e viene colpito da diversi civili, prima che sopraggiunga in moto un altro agente. Quest’ultimo, lasciata la moto, si rivolge ai civili per avere un confronto corpo a corpo.

Maria Mento