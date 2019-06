Tina Cipollari: “Non andrei al Grande Fratello Vip nemmeno sotto tortura”

Attraverso il suo profilo Instagram, Tina Cipollari dichiara di non avere alcuna intenzione di partecipare alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Da qualche settimana, si fa, con una certa insistenza, il nome di Tina Cipollari, come concorrente della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, che dovrebbe essere condotta da Alfonso Signorini, al posto di Ilary Blasi. Attraverso il suo profilo Instagram, la storica opinionista di “Uomini e Donne”, che in passato ha già partecipato come concorrente a “Pechino Express”, ha smentito la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia:

“Sì, aspettatemi che arrivo. Neanche sotto tortura lo farei”.

Tina Cipollari festeggia a Firenze con un white party il 50esimo compleanno del compagno Vincenzo Ferrara

Intanto, la storia d’amore con il compagno Vincenzo Ferrara prosegue a gonfie vele. Tina, nel fine settimana, ha festeggiato a Firenze il 50esimo compleanno di Vincenzo. La coppia ha brindato al mezzo secolo con un white party, a cui hanno partecipato gli amici più stretti. Per fare gli auguri alla sua dolce metà, la Cipollari ha scelto, ovviamente, i social, sui quali ha scritto:

“Per festeggiare i 50 anni del mio amore Vincenzo Ferrara, bbiamo deciso di organizzare un white party in una location esclusiva con gli amici di sempre, quelli che per me sono una seconda famiglia”.

Maria Rita Gagliardi