Uomini e Donne, Pamela Prati tronista? Il messaggio di Raffaella Mennoia: “Mah, gli asini volano?”

Attraverso Instagram, Raffaella Mennoia, storica redattrice di “Uomini e Donne”, smentisce il rumor secondo il quale Pamela Prati sarebbe stata tronista durante la prossima stagione del programma, condotto da Maria De Filippi.

Solo qualche giorno fa, attraverso questo post, vi abbiamo parlato dello scoop lanciato in, esclusiva, da “Vero”. Il settimanale di gossip aveva annunciato la presenza di Pamela Prati, protagonista nelle ultime settimane dell’“affaire Mark Caltagirone”, a “Uomini e Donne”, in veste di tronista.

Attraverso il suo profilo Instagram, Raffaella Mennoia, storica redattrice del programma condotto da Maria De Filippi, ha smentito la notizia, dichiarando:

“Ehilà, mi state scrivendo per smentire una determinata notizia apparsa nelle ultime ore … mah, gli asini volano?”.

Valeria Marini: “Pamela Prati è stata vittima di un raggiro”

Il riferimento alla showgirl sarda, seppur non esplicito, è chiaro. Intanto, Valeria Marini, storica amica e collega della Prati, attraverso “Il Tempo”, ha preso le difese della soubrette, asserendo che, secondo lei, sarebbe stata vittima di un raggiro, orchestrato ai suoi danni, dalle sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo:

“Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei. All’inizio è stata la gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste. Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, e l’ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L’altra Pamela, la Perricciolo, non lo so… Non do giudizi, ma l’impressione è che un raggiro ci sia stato. Anche se dobbiamo dare il giusto peso alle cose: non è che hanno ammazzato qualcuno”.

