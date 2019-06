15enne di origini marocchine disperso in mare: si era allontanato con un coetaneo su un materassimo

Sono ore di apprensione a Giulianova (in provincia di Teramo, in Abruzzo) per la scomparsa di un giovanissimo di 15 anni, allontanatosi a bordo di un materassino in compagnia di un coetano: lui dopo un po’ è riuscito a tornare a riva mentre l’amicor risulta tutt’ora disperso.

A far temere ancor più per le sue sorti, la circostanza che il ragazzino non sappia nuotare.

Si tratta di un ragazzo marocchino in Italia per curarsi (aveva dei problemi al cuore): secondo alcuni testimoni, sarebbe stato visto in balia del mare agitato (anche a causa del forte vento che soffia in zaona).

Sono in corso le ricerche, con i Vigili del fuoco, la Croce Rossa e la Guardia costiera impegnati nel ritrovamento del giovane con tutti i mezzi a propria disposizione: al momento, sarebbe stato ritrovato il suo costume ma del 15enne nessuna traccia.