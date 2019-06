Arianna Cirrincione smentisce la crisi con Andrea Cerioli – VIDEO

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non sono in crisi, ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice

Negli ultimi giorni si è parlato molto della presunta crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata al Trono Classico di Uomini e Donne.

Per settimane i due non si sono mostrati insieme sui social, ciò ha fatto pensare ai loro fan che qualcosa tra loro non andasse bene.

Dopo giorni di chiacchiere e supposizioni a mettere a tacere il pettegolezzo ci ha pensato l’ex corteggiatrice.

La Cirrincione ha infatti postato una foto insieme al fidanzato, alla quale ha aggiunto come didascalia: “Vieni qui, Tu per me, Te lo dico sottovoce, Amo te”.

Sara Fonte