Cosa guardare stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di martedì 25 giugno 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 25 giugno 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 25 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il primo episodio della serie tv “The Resident”: incentrato su tre medici in diverse fasi della loro carriera e una giovane e determinata infermiera, “The Resident” è un nuovo medical drama provocatorio che alza il sipario per rivelare la verità di ciò che realmente accade, sia buono che cattivo, negli ospedali di tutti gli Stati Uniti. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda “Woodstock-Rita racconta”, speciale condotto da Rita Pavone che celebrerà i 50 anni della storica tre-giorni di Woodstock. A seguire, il film “Marley”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di divulgazione “Freedom-Oltre il confine”, seguita da una nuova puntata di “Confessione Reporter”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, la fiction di successo “Rosy Abate”. Subito dopo, il film “Una donna in fuga”.

Su Italia 1 va in onda il film “Transformers – la vendetta del caduto”: i Decepticon non si arrendono e hanno un nuovo piano per eliminare gli Autobot. Intanto, Sam ha un rapporto stabile con Mikaela e sta per partire per il college. In seconda serata, il film “Arctic predator – Terrore tra i ghiacci”.

Su La 7 va in onda “Speciale l’aria che tira”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Nikita”: ragazza allo sbando uccide poliziotto e viene condannata a morte. Dopo una finta esecuzione, le viene offerta la possibilità di diventare una spia assassina per i servizi segreti o morire veramente.

Rai 1

21:25 The Resident (serie tv)

23:50 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Woodstock – Rita racconta

0:45 Marley (film)

Rai 3

21:20 #cartabianca

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Freedom – Oltre il confine

00:30 Confessione Reporter

Canale 5

21:21 Rosy Abate (serie tv)

23:38 TG5 – Notte

Italia 1

21:20 Transformers 2: La vendetta del caduto (film)

0:18 Arctic Predator – Terrore tra i ghiacci (film)

La 7

21:15 Speciale L’Aria che tira

0:50 Tg La7

Tv8

21:35 Infelici e contenti (film)

23:25 Italia’s Got Talent – Best of

Iris

21:00 Una pistola per Ringo (film)

23:06 Il bianco, il giallo, il nero (film

Cielo

21:15 Nikita (film)

23:35 Love Me – Mogli On Line (film)

