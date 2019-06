Estrazioni del Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 25 giugno 2019 in diretta – VIDEO

Estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto di oggi martedì 25 giugno 2019 in diretta

Di seguito, l’ultimo video delle estrazioni del lotto direttamente dalla sede del Lotto di Piazza Mastai a Roma.

Il jackpot è sempre più da record, avendo superato anche quota 175 milioni: qualche fortunato riuscirà a vincere questa cifra record, ad oltre un anno di distanza dall’ultimo sei?

Si tratterebbe per altro della seconda vincita in assoluto, dopo la vincita del 30 ottobre 2010 (quando però furono 70 i fortunati che, tra Sperlonga ed altre città, ebbero la ventura di dividersi un jackpot da oltre 170 milioni. Stavolta potrebbe essere un unico vincitore).

Di seguito, i numeri vincenti dell’estrazione odierna, aggiornati in diretta dopo le 20.

Estrazioni SuperEnalotto di oggi 25 giugno 2019

I sei numeri estratti: 25 26 35 42 65 76

Numero Jolly: 77

Numero Superstar: 84

SuperEnalotto, probabilità di vincita

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile precipitare a bordo di un aereo o di uscire con una super top model o di esordire in Serie A (o eventi analoghi: tutto, insomma, molto improbabile). Giocate quindi con moderazione.

Vi proponiamo inoltre, sempre aggiornati in diretta a partire dalle 20, i numeri del lotto.

Estrazione Lotto di oggi 25 giugno 2019

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE