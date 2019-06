Harry e Meghan, i Duchi del Sussex hanno speso 2milioni e mezzo di sterline per il restauro di Frogmore Cottage

Frogmore Cottage, la residenza dei Duchi del Sussex, è stata sottoposta a un intenso restauro prima di essere abitata. Ora spuntano le indiscrezioni sui costi dei lavori

Metro.co.uk ha rivelato il dettaglio del denaro speso per restaurare Frogmore Cottage, la residenza che dopo essere stata rimessa a nuovo- ha accolto Meghan Markle, Harry e adesso anche il loro primogenito Archie. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, per risistemare la residenza sono stati impiegati ben 2milioni e 400mila sterline: denaro che sarebbe stato stornato dalle cifre pagate dai contribuenti inglesi sotto forma di tasse.

Frogmore Cottage ristrutturato con il denaro dei contribuenti, ecco quanto costa la monarchia agli inglesi

2milioni e 400mila sterline versate dai contribuenti per ristrutturare Frogmore Cottage, il nuovo nido d’amore del Principe Harry e di Meghan Markle. Il Cottage, vicino al Castello di Windsor, necessitava di importanti ristrutturazioni dopo essere stato lasciato, per anni, in stato di abbandono. Nella nuova residenza dei Duchi del Sussex è probabile che ci siano una cucina e un bagno di lusso, camere da letto extra per accogliere ospiti e arredi vari pagati dal Duca e dalla Duchessa. La monarchia, secondo quanto rendicontato dal Sovereign Grante Core, è costata ai contribuenti circa 67 milioni di sterline per l’anno 2018-2019. C’è stato un aumento dei costi che si aggira intorno ai 20 milioni di sterline rispetto alle spese realizzate nell’annata precedente.

Frogmore Cottage ristrutturato con il denaro dei contribuenti, la Regina costantemente informata

I lavori che hanno interessato Frogmore Cottage si sono resi necessari per trasformare la residenza, prima residenza di campagna, in una vera residenza ufficiale per la nuova famiglia del Principe Harry. Secondo quanto rivelato da una fonte, sarebbero stati stanziate delle indennità per la realizzazione di alcune componenti della nuova dimora, come la cucina e il bagno, ma che- in caso di una qualità superiore desiderata dai Duchi- ogni spesa in più sarebbe dovuta essere pagata con fondi privati. I lavori a Frogmore Cottage, regalo di Elisabetta II al nipote Harry, si sono protratti per 6 mesi. La Regina sarebbe stata informata passo passo sullo status di avanzamento dei lavori.

Maria Mento