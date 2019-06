Incidente sulla A14: auto si schianta contro un guardrail, muore una bimba di 11 anni

Incidente sulla A14: un auto con a bordo una famiglia si è schiantata contro un guardrail. A causa delle ferite riportate, muore sul colpo una bimba di 11 anni.

Quest’oggi si è verificato l’ennesimo incidente mortale di questo 2019. Il sinistro si è verificato nelle prime ore di questa mattina sull’autostrada A14 ed ha visto coinvolte diverse vetture. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto (la dinamica è ancora in via di accertamento da parte delle autorità), una Opel Vectra con a bordo una famiglia – padre, madre e figlia di 11 anni – stava viaggiando in direzione di Rieti per fare ritorno a casa da un fine settimana di vacanza quando, per cause ancora incerte, si è andata a schiantare contro il guardrail. L’impatto della vettura con la barriera si è verificata tra il casello di Poggio Imperiale e quello di Termoli.

Incidente sulla A14: padre e madre in gravi condizioni, morta la figlia di 11 anni

All’arrivo dei soccorsi la situazione è apparsa immediatamente grave. Tutti gli occupanti dell’auto erano privi di sensi e gli operatori sanitari hanno cercato di capire se fossero ancora in vita. Il padre e la madre erano in gravi condizioni e sono stati portati in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Nulla da fare, invece, per la piccola: la bimba era priva di battito all’arrivo dei soccorritori e nemmeno le manovre di rianimazione sono servite a farlo riprendere. La vittima è stata quindi portata all’obitorio di San Severo. Sul luogo dell’incidente è giunta anche una pattuglia della Stradale che si è occupata di fare i rilevamenti del caso, al fine di poter ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non è chiaro cosa abbia portato l’auto a finire fuori strada.