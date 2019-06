Intona l’inno della Roma a un matrimonio, il prete interviene e intima lo stop all’invitato

Nel corso della celebrazione di un matrimonio, avvenuta in una Chiesa italiana non meglio definita, un invitato ha iniziato a cantare l’inno della squadra di calcio della Roma. Il prete lo ha interrotto

Siparietto inatteso a un matrimonio che è stato celebrato in una Chiesa che sicuramente si trova in Italia (forse, a Roma?). Nel corso delle consuete letture, affidate a tre invitati, un uomo ha preso la parola e- anziché leggere il testo sacro precedentemente concordato insieme al parroco- ha iniziato a recitare (senza cantarlo) l’inno della Roma, evidentemente la sua squadra di calcio del cuore o comunque una squadra dal valore particolare per la coppia di sposi. Valore che, appunto, potrebbe giustificare il gesto compiuto dall’invitato.



Intona l’inno della Roma a un matrimonio, il video è virale in rete

