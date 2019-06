Messaggio Medjugorje 25 giugno 2019: grande attesa per il messaggio riportato dalla veggente Mirjana

Messaggio della Madonna del 25 giugno 2019 a Medjugorje

Qui pubblicheremo il messsaggio della Madonna del 25 giugno, una volta che verrà tradotto anche in Italiano.

Messaggio della Madonna del 25 maggio 2019 a Medjugorje

Cari figli! Per la Sua misericordia, Dio mi ha permesso di essere con voi, di istruirvi e di guidarvi verso il cammino della conversione. Figlioli, tutti voi siete chiamati a pregare con tutto il cuore perché si realizzi il piano della salvezza per voi e tramite voi. Siate coscienti figlioli, che la vita è breve e vi aspetta la vita eterna secondo i vostri meriti. Perciò pregate, pregate, pregate per poter essere degni strumenti nelle mani di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Come ogni 25 del mese (ed ogni 2) a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno), i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Mirjana Pavlovic-Lunetti. Di seguito potete leggere il messaggio della Madonna di giorno 25 giugno 2019Per adesso potete leggere il messaggio precedente del 2 giugno, potete farlo cliccando qui. Questo, invece, il messaggio del mese scorso.