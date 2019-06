Morgan dopo lo sfratto: “I miei colleghi non hanno mosso un dito per aiutarmi”

In seguito allo sfratto della sua villa di Monza, avvenuto questa mattina, Morgan si sfoga con i giornalisti.

Dopo il rinvio della scorsa settimana, per motivi di salute, questa mattina, Morgan è stato definitivamente sfrattato dalla sua abitazione di Monza. Oggi, un ufficiale giudiziario, insieme alla polizia di Stato, si è presentato a casa del cantante, per eseguire lo sfratto definitivo.

Dura la reazione dell’ex giudice di “X Factor” che, recentemente, è stato coach dell’ultima edizione di “The Voice of Italy”, su Raidue. All’ufficiale giudiziario, infatti, Morgan ha urlato:

“Ma lei è un boia. Loro sono venuti a portare fuori con la forza persone che non vogliono lasciare la loro abitazione, se capitasse a vostro padre o a vostro figlio non avreste quella faccia buffa che avete adesso”.

A sfratto avvenuto, l’artista si è a lungo sfogato con i giornalisti e cameraman, presenti davanti alla sua abitazione:

“Continua ad essere casa mia anche se purtroppo ci sono degli invasori armati. Io on considero lecita la vendita dell’appartamento che io ho pagato. Ho fatto un sacco di soldi ed è proprio per quello che la gente voleva soldi da me. Quando sono finiti, loro mi hanno denunciato perché non potevo darglieli più”.

Morgan: “Asia Argento è cattiva”

Parlando di Asia Argento:

“Una di queste persone inizia con la A ed è quella che ha firmato lo sgombero di questa casa, per sadismo e perché è cattiva”.

Il leader dei Bluvertigo ha puntato il dito verso alcuni dei suoi colleghi, rei, a suo dire, di non aver fatto nulla per aiutarlo:

“Sono degli egoisti, individualisti, che devono fare il disco, e sto parlando di tutti: Vasco, Ligabue, Jovanotti, loro hanno come priorità il loro disco, come se al mondo importasse”.

E infine:

“Sono al fianco di chi occupa le case, facciamo una battaglia per i diritti, avevo anche chiesto di venire a occupare la casa”.

Maria Rita Gagliardi