Morgan è stato sfrattato: il cantante si scaglia contro i suoi colleghi – VIDEO

Morgan è stato sfrattato, oggi 25 giugno ha dovuto lasciare la casa in cui viveva da ben 18 anni.

In preda alla rabbia il cantante si è scagliato contro i suoi colleghi, cantanti e musicisti italiani, per non averlo aiutato in questo momento così delicato e difficile della sua vita. Queste le sue parole: “Non mi aspetto nulla da loro. Da Vasco a Ligabue, a Jovanotti, hanno come priorità il loro disco, come se al mondo importasse”.

Marco Castoldi non ha nessuna intenzione di arrendersi, mentre lasciava il suo appartamento ha fatto sapere che continuerà la sua battaglia ideale: “Sono battaglie talmente dure che non si riesce a combattere con le armi della parola, dell’umanità e dell’arte. Io comunque non considero lecita la vendita dell’appartamento”.

Sara Fonte