Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Giugno 2019: il Gemelli in cerca di svago, il Cancro va verso una stabilità

Martedì 25 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È difficile che in questo periodo tu non sia motivato a fare qualcosa. Quando un Ariete è motivato è già a metà dell’opera. Eh sì, perché ci sono dei periodi in cui sei talmente sconfortato, talmente triste, che ti chiedi “Ma dov’è finito Marte? Dov’è finito il guerriero che è in me?”. Bene, adesso torna, al punto addirittura che certe giornate potresti essere persino troppo impulsivo, troppo aggressivo verbalmente. Qualcuno potrebbe rimproverarti per questo tuo atteggiamento, ma tu sei fatto così: prendere o lasciare. Sappiamo anche che quando un Ariete è arrabbiato meglio lasciarlo sfogare prima di tornare a parlarci. Potresti essere innamorato di una persona che ti sta dando filo da torcere. Un mese importante per i sentimenti, per le relazioni, ma io direi anche per le vacanze perché la vita è fatta anche per essere vissuta al meglio, sarà quello di Agosto;

Toro. Il Toro, dall’anno scorso, piano piano sta rivoluzionando la sua vita e qui ci sono due elementi in ballo: il destino e la volontà. Il destino ha fatto tanto, e forse ha fatto troppo, tanto che i Toro che hanno vissuto un cambiamento epocale, esistenziale, rilevante, quasi lo maledicono questo destino, però poi in qualche modo bisogna adattarsi ai tempi; e chi invece ha fatto una scelta di vita nuova, o si sta per lanciare in un progetto o è molto dubbioso, ma insomma deve andare avanti perché poi sappiamo che la fine dell’anno è veramente di grande influenza. Avremo un Novembre e un Dicembre per tutti i nati Toro di risalto. Le giornate tra venerdì e sabato sembrano le migliori per affrontare un discorso che in qualche modo rimandavi da tempo;

Gemelli. In questi giorni i Gemelli possono innamorarsi anche per caso, semplicemente per divertimento. Divertimento che ora il Gemelli cerca perché ci sono stati troppi impegni, troppe tensioni, e quindi questa è una sorta di valvola di sfogo che scatta. Quando ci sono tante ansie nella vita c’è chi rimane immerso nelle ansie e c’è chi- come il Gemelli- cerca di uscirne. Magari, se non può uscirne realmente almeno si distrae. Quindi ben vengano i viaggi, ben vengano le vacanze, ben vengano le cene, ben vengano anche gli incontri perché ora hai veramente bisogno di svagare la mente. Ci sono stati parecchi problemi che però ancora non sono risolti. È chiaro che hai bisogno anche tu di avere un atteggiamento più libero nei confronti delle difficoltà;

Cancro. Hai bisogno di una relazione importante nella vita. Tu non sei incline alla solitudine, anzi senti molto forte il senso della coppia. Però proprio per questo motivo, proprio per questa tua sensibilità, sei suscettibile e quindi capita a volte di vivere dei rapporti sentimentali che non sono ideali o improvvisamente per te non rappresentano più una meta raggiungibile. Non è detto che siano sempre gli altri a cambiare: a volte sei proprio tu che cambi umore, atteggiamento, e dalla fine dell’anno scorso ci sono state parecchie variazioni. Addirittura c’è chi ha cambiato partner. Si va verso la stabilità, perché Luglio un mese bello, ma ancora ci sono delle tensioni dal punto di vista lavorativo perché è probabile che qualcosa si sia interrotto o che tu debba andare a fare altro, che ci sia, insomma, un rimescolamento delle carte in un settore che per te importante e cioè quello dell’attività.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Se agli inizi di questo mese ci sono state perplessità sentimentali, adesso sembrano perlopiù superate. Anzi, io rispetto al 2018 noto che in questo 2019 anche chi ha vissuto una crisi, una separazione, è più contento, ha dei riferimenti importanti, magari ha già un nuovo partner/amore nel cuore. Ricordo che il Leone è il segno che in astrologia viene legato all’insegnamento. Tu vuoi essere ammirato ma desideri stare al centro dell’attenzione ed essere anche- attenzione, questa è la parte migliore del Leone- di aiuto per gli altri. Necessiti di avere attorno un clan, un gruppo di persone che seguono le tue idee. Questo è un momento in cui bisogna però navigare a vista e soprattutto non spendere troppi soldi perché poi l’unico limite potrebbe essere quello alla realizzazione di alcuno progetti. Ottimo oroscopo per le coppie che possono e vogliono avere un figlio. Tra l’altro, proprio Agosto sarà un mese importante anche per un concepimento o per una realizzazione;

Vergine. Superata l’opposizione della Luna, dovresti sentirti un po’ meglio. Negli ultimi giorni, nelle ultime 48 ore, qualcuno ha superato anche un piccolo fastidio intestinale. Ricordiamo che la Vergine può risentire di fastidi all’addome, allo stomaco, coliti, etc. Perché? Perché incamera nervosismo. Invece, adesso, bisogna sfogare la tensione, farla uscir fuori. Dipende dall’esperienza personale. C’è chi è solo da tempo e per ora non vuole cercare, chi è in coppia e ogni tanto si trova in disaccordo con il partner. Attenzione in amore, però diciamo che il peggio è passato;

Bilancia. Ogni giorno sei un po’ insoddisfatto e questa insoddisfazione è maturata non certo da visioni opache della realtà ma da un duro confronto con persone, con situazioni che ti hanno messo duramente alla prova, tanto che tu non vorresti più collaborare con un certo gruppo, vorresti andartene oppure c’è un destino che ti porta a fare delle scelte diverse entro la fine dell’anno. Però battersi non è utile. La Bilancia nota molto le atmosfere e se ne lascia condizionare. Questo è un po’ un problema. Attento a non fare in modo che altri possano condizionare la tua vita. Anche se tu ti ritieni superiore, anche se tu non pensi di essere coinvolto, in realtà i giudizi degli altri a volte pesano;

Scorpione. In questo momento, anche se intendi iniziare un nuovo progetto di lavoro, potresti porti degli interrogativi. Un po’ come tutti i segni fissi, come il Leone, l’Acquario, devi stare attento ai soldi e anche a qualche bolletta in sospeso. Facile che un nuovo lavoro sia confermato ma con qualche spesa in più o qualche soldo in meno. Se sei stato male cerca di recuperare la voglia di amare. Progetti importanti. Hai bisogno di persone che scuotano la tua vita.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Torna un po’ di serenità perché questa settimana è partita in maniera sbagliata ma più ci avviciniamo al centro dell’estate, al mese di Agosto, e più le conferme arriveranno e saranno importanti. Voglio ricordare che se c’è qualcosa da dire in amore sarebbe meglio parlare entro sabato. Nuovi incontri favoriti;

Capricorno. Martedì e mercoledì sono giornate che portano i pensieri indietro nel tempo. I ricordi fano male? Sì, se non sono superabili. Sì, se si pensa che magari rispetto a una situazione finita si debba per forza ricucire uno strappo. Consiglio al Capricorno innovazione. C’è un cambiamento in atto importante nella tua vita;

Acquario. L’Acquario martedì e mercoledì vive giornate interessanti, anche per riscoprire un sentimento. Non tutto è come lo si desidera nell’ambito del lavoro. C’è persino chi ha pensato di aver subito un tradimento o comunque c’è una revisione delle tue attività anche sotto il profilo economico, come avevo già spiegato dall’anno scorso e scritto nel mio libro. Ma i sentimenti sono premiati. Amicizie da frequentare un po’ di più;

Pesci. Solitamente sei un tipo nostalgico, romantico, anche quando vuoi fare il duro non riesci a mantenere questa tua natura nascosta. Ecco perché, ogni tanto, ci scappa qualche lacrimuccia in più. Adesso devi essere un po’ più duro, forte nell’affrontare i tuoi progetti, ricordando che Luglio è un mese di grande rilevanza. Chi non sta facendo il proprio dovere va messo al bando. Novità sul lavoro.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento