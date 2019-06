Rassegna Stampa del 25 giugno 2019: i titoli dei principali quotidiani nazionali

Le prime pagine dei quotidiani principali d’Italia. Oggi, in primo piano, la vittoria di Milano e Cortina su Stoccolma per l’organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026.

Il Fatto Quotidiano

-“Occhio al portafogli

Battuta Stoccolma sui Giochi 2026. Sprechi in vista

Olimpiadi: Milano e Cortina vincono. Ma perde l’Italia”

“Ogni edizione da 50 anni finisce con mega-buchi per città e Paesi organizzatori. E maxi aumenti di tasse. Senza dimenticare le retate di Expo 2015”. Così Il Fatto Quotidiano sceglie di mettere in evidenza, nell’articolo di apertura, la vittoria italiana per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. E lo fa mettendo in evidenza l’altra faccia della medaglia: se da un lato c’è chi festeggia il traguardo raggiunto dall’Italia- che sarà realtà a 20 anni dall’edizione dei Giochi di Torino 2006- dall’altro c’è pensa al grande rischio che il Paese potrebbe correre dal punto di vista economico.

-“Dibba, Giggino e i fuorilegge”

-L’articolo di spalla, a firma di Marco Travaglio, riporta un’opinione del Fatto sulla lite pubblica che ha coinvolto Luigi Di Maio e il compagno di Movimento Alessandro Di Battista.

-Sulla sinistra, la civetta del Fatto propone alcuni titoli di articoli leggibili all’interno del quotidiano. Troviamo: “Fico in allarme per il futuro del M5S. i nostri parere su Di Maio- Dibba”, “Lotito scarica tutto su Renzi: Consip, avevo sua delega”, “Come si mettono gli onesti contro gli evasori fiscali”, “Lotito è Lotutto: pulizie, Lazio, pm, Alitalia e Sentato”.

Il Manifesto

–“Salario minimo e flat tax, i gialloverdi litigano sulle coperture

Il piatto piange, Lega e 5 Stelle in tilt”:

“Messa all’angolo nel grande gioco delle nomine di Bruxelles e sotto la spada di Damocle della procedura Ue, l’Italia si consola strappando alla Svezia le olimpiadi invernali del 2026. Da Saia a Zaia il Lombardo-Veneto festeggia lo «sblocca cantieri» tra Milano e Cortina”. Il primo piano de Il Manifesto è dedicato sì ai Giochi Olimpici del 2026, ma non è una vittoria: è una consolazione che l’Italia si è concessa viste le dure questioni economiche discusse a Bruxelles sul nostro Paese. Al centro campeggia la foto del comitato olimpico in festa con la scritta “Sblocca cantieri”, indicante appunto il paragone compiuto da Il Manifesto tra la politica in panne e il movimento proposto dalle Olimpiadi.

– A destra l’articolo di spalla dedicato alla rubrica “C’è chi i muri li fa e chi li rompe. Noi li rompiamo”.

-In taglio basso la prima pagina de Il Manifesto propone un suo contornato con: “Persa Istanbul, a rischio il «sistema Erdogan»”, “Sea Watch, ricorso alla Corte di Strasburgo”, La «pace» di Trump indegna la Palestina”. Chiude una vignetta di Biani sul terremoto.

Il Mattino

-“Campania, industrie in fuga

Nel Casertano l’americana Jabil annuncia 350 licenziamenti: «Colpa delle concorrenza feroce»

Whirlpool oggi il vertice. I lavoratori: «Prodotti spediti in Polonia, l’azienda se n’è già andata»”:

In primo piano Il Mattino propone la brutta situazione che nel Casertano sta mettendo a rischio il posto di lavoro di 350 persone, con un’analisi di Nando Santonastaso- proposta nello spazio dell’articolo di fondo– dal titolo “Ma il lavoro si può trovare anche al Sud”.

-“Giochi d’Italia

Olimpiadi invernali a Milano- Cortina

Una vittoria del sistema Paese”:

Le Olimpiadi invernali del 2026 conquistano lo spazio centrale della prima pagina.

-“A dieci anni dalla morte nessun tributo

La damnatio memoriae della star Michael Jackson”:

-Nel taglio basso della prima pagina trova spazio un ricordo della star nella ricorrenza dei 10 anni dalla morte. Federico Vacalebre sottolinea come una delle più grandi stelle musicali del nostro tempo sia stata, in qualche modo, dimenticata.

Il Messaggero

-“Milano e Cortina battono i rivali di Stoccolma con 47 voti contro 34

Giochi di squadra”:

“L’Italia vince la sfiga delle Olimpiadi invernali del 2026. L’applauso di Mattarella. La gioia del comitato. Salvini bacchetta i no di M5S. Il tweet di Raggi diventa un caso”. Così, con in primo piano la foto del comitato olimpico in festa per la vittoria, Il Messaggero ha voluto sottolineare la conquista delle Olimpiadi 2026, parlando- come Il Mattino– di “vittoria del sistema Paese e non di una parte”.

-Sulla destra, nello spazio dell’articolo di spalla Le sette piaghe capitali, con “Municipalizzate, profondo rosso: pagano i romani” e Il focus sulla “Disfatta Ama, senza bilancio nonostante il tesoro della Tari”.

-In taglio basso “Morto alla Sapienza, si muove la procura. «Omicidio colposo»”, la presentazione dell’articolo dedicato alla morte del giovane che era accorso a un rave, e le anticipazioni sull’oroscopo.

Il Resto del Carlino

–“È qui la festa

A Milano e Cortina le Olimpiadi invernali 2026. «Quando siamo squadra l’Italia è vincente»”:

La foto con il dettaglio dell’esultanza del comitato olimpico per la nomina di Milano e Cortina conquista lo spazio centrale anche sulla prima pagina de Il Resto del Carlino.

Sulla destra, la civetta propone: “Reddito caos, 120mila sul divano” (con titolo in primo piano), “Ilva, flat tax e mini Bot. Rissa continua”, “Evade Morabito, il re dei narcos era in Uruguay, “Ecco il supercaldo. «Ma la mia estate era senza lamenti»”, “«San Siro va giù? Eppure le luci non si spengono»”.

Sulla sinistra, nello spazio dell’articolo di fondo, “E se anche rubassero” a cura di Michele Brambilla e “Un sussidio senza lavoro” a cura di Raffaele Marmo.

In taglio basso l’addio a Rosenkranz, con “Il chimico che inventò la pillola”, e un focus sull’esame di maturità: “Maturità? Come Mike e le buste”, a cura di Sabina Ciuffini.

Il Secolo XIX

-“Olimpiadi del 2026, vince l’Italia

«Milano e cortina esempio per tutti»”:

“Battuta Stoccolma con 47 voti contro 34. Esultano la Lega e il Pd i grillini restano ai margini. Il sottosegretario Giorgetti: «Missione compiuta, premiato il Paese che fa le cose sul serio»”. Così Il Secolo XIX ha messo in evidenza, con l’articolo di primo piano, la vittoria italiana all’indomani della proclamazione di Milano e Cortina come i centri che ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026.

-Sulla destra, nello spazio riservato all’articolo di spalla, due titoli: “Carige, Apollo ci riprova: nuova proposta al Fondo dei soci” e “Di Maio all’Ilva: «Niente immunità, ora c’ un miliardo per Taranto»”.

-“Varazze, vigilantes immigrati per allontanare gli ambulanti”:

-La civetta, poi approfondita all’interno del quotidiano, dedicata all’operato del sindaco di Varazze per arginare il fenomeno dei venditori ambulanti.

-“Il mare sotto il sole”:

In taglio basso la rubrica il “Buongiorno” a cura di Mattia Feltri.

La Repubblica

-“Miracolo a Milano (e a Cortina)”

L’Italia ottiene l’Olimpiade invernale del 2026 battendo la Svezia. Conte: ha vinto un Paese unito

Esulta il sindaco Sala: “Faremo tutto perbene senza perdere tempo”. Festeggiano Lega e Pd. Polemica sul no dei 5S”:

In primo piano, anche per La Repubblica, le Olimpiadi invernali del 2026 che hanno visto il trionfo dell’Italia, eletto Paese organizzatore ai danni della concorrente Svezia.

-“Chi finge di non vedere aiuta l’illegalità”:

L’articolo di spalla, a cura di Concetto Vecchio, è dedicato all’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Matterella alla cerimonia di consegna del Premio Giorgio Ambrosoli a Milano. Il Capo dello Stato ha esortato i cittadini a non chiudere gli occhi di fronte all’illegalità e a non tirarsi indietro di fronte alle proprie responsabilità.

