TAV, Salvini replica al M5S: “Ma quale linea leggera, a me piacciono i treni che corrono”

Sulla TAV è ancora scontro tra la Lega e il Movimento 5 Stelle.

Il treno ad alta velocità Torino-Lione deve essere assolutamente completato per il Carroccio, mentre tra i pentastellati persiste da tempo più di un dubbio.

All’interno del Movimento 5 Stelle c’è qualcuno che prova a fornire soluzioni che possano venire incontro alla posizione della Lega. Negli ultimi giorni, la sottosegretaria Laura Castelli aveva infatti proposto una TAV “leggera”, che potrebbe anche convincere il M5S.

Idea che non sembra affatto piacere al leader del Carroccio e vicepremier del governo Conte, Matteo Salvini, che ha replicato anche in maniera abbastanza sarcastica alla Castelli.

Salvini: “A me piacciono i treni che corrono”

“Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur. A me piacciono i treni che corrono – ha detto il ministro dell’Interno – C’è un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita”.

Alla Castelli, che aveva lanciato la proposta della TAV “leggera” in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica”, hanno risposto con un secco “no” anche tutti i grillini che si oppongono fermamente alla Torino-Lione, specialmente in Piemonte, dove per il prossimo 5 luglio è stata convocata un’Assemblea alla quale dovrebbero partecipare i vertici del Movimento.

Il nuovo governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha detto che la Regione vuole la TAV “senza se e senza ma”.