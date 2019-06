Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “A letto usiamo il vibratore”

Attraverso un’intervista doppia rilasciata al settimanale “Chi”, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano della loro vita sessuale.

Recentemente, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati protagonisti di un piccolo “giallo”. Durante un loro recente soggiorno a Capri, Ignazio ha postato una storia, sul suo profilo Instagram, nella quale era ben visibile un vibratore. La storia in questione ha immediatamente suscitato la curiosità dei followers della coppia, nata nella Casa del “Grande Fratello Vip”.

In una intervista rilasciata al settimanale “Chi”, nella quale parlano anche della neo coppia formata da Andrea Iannone e Giulia De Lellis (ve ne abbiamo parlato qui), Cecilia ed Ignazio hanno dissipato qualsiasi dubbio, relativo alla loro vita sessuale, affermando di utilizzare i sex toys, per rendere l’intimità più “frizzante”:

“Io e il mio compagno usiamo i sex toys, come il vibratore, per aumentare il desiderio. Diciamo che siamo alimentatori di allegria. Quante coppie usano i vibratori ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la “goduria”.

Ignazio Moser: “Io e Cecilia ci amiamo e ci divertiamo”

Alle parole di Cecilia, fanno seguito quelle di Ignazio:

“Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram, nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paure del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema ci dispiace per gli altri. Anche se… sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!”.

Evviva la sincerità!

Maria Rita Gagliardi