Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina ad Andrea Iannone e Giulia – VIDEO

Cosa pensa Cecilia Rodriguez su Andrea Iannone e Giulia De Lellis? Parla lei

Cecilia Rodriguez ha detto la sua in merito alla relazione nata tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

Il motociclista in passato è stato legato sentimentalmente a Belen Rodriguez, ad oggi il suo cuore batte però per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Intervistata dal settimanale Chi, la Rodriguez ha dichiarato: “Tutti nelle interviste dicono: “Che belli, o auguri e figli maschi”. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi.“

Cecilia ha poi concluso dicendo: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.

Sara Fonte