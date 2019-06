Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 26 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di mercoledì 26 giugno 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 26 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della nuova edizione di “Superquark”. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Un’estate in Provenza”: nella campagna provenzale, accarezzata dal maestrale, giungono in vacanza dai nonni Le’a, Adrien e il fratellino The’o, sordo dalla nascita. Non è la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro ore è scontro generazionale con il nonno Paul, un olivicoltore rigido e burbero che non hanno mai conosciuto, a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre. Ben presto, però, il passato tempestoso di Paul si riaffaccia e i trasgressivi anni Settanta fanno ritorno sullo sfondo incantevole della Provenza, mettendo in luce il suo lato più umano e affettuoso. Ecco che le differenze tra la vita di città e di campagna si annullano e le due generazioni possono finalmente incontrarsi dando vita a una vacanza indimenticabile. A seguire, una nuova puntata di “Realiti”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone “Signori si nasce e noi?”. Subito dopo, il film “L’infermiera di notte”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della serie tv “Riviera”: Georgina si è appena sposata con il miliardario Constantine, quando suo marito viene ucciso nell’esplosione di uno yacht. Sarà sconvolgente per lei scoprire che ,dietro il patrimonio e lo stile di vita del marito, si celano violenze, bugie e omicidi. Sarà, allora, presto obbligata ad uscire dalla sua zona di comfort per proteggere la sua famiglia e sè stessa. A seguire, il film “Scusa mi piace tuo padre”.

Su Italia 1 va in onda il film “Amici come noi”: Pio e Amedeo, amici e soci di una strana agenzia di pompe funebri, sono costretti a lasciare Foggia per colpa di un video hot che circola su internet e che fa saltare le nozze di Pio con Rosa. Dopo una tappa a Roma dal ricco zio di Amedeo, i due continueranno il loro viaggio on the road prima di ritornare a Foggia, passando per Milano e Amsterdam. In seconda serata, il film “Ti stimo fratello”.

Su La 7 va in onda la serie tv “Hawthorne – Angeli in corsia”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su TV8 il film cult “Sette anime”: ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano.

Rai 1

21:25 SuperQuark

23:50 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Un’estate in Provenza (film)

23:10 Realiti

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Signori si nasce… e noi?

23:49 L’infermiera di notte (film)

Canale 5

21:20 Riviera (serie tv)

22:10 Riviera (serie tv)

23:00 Riviera (serie tv)

23:45 TG5 – Notte

Italia 1

21:20 Amici come noi (film)

23:20 Ti stimo fratello (film)

La 7

21:15 Hawthorne (serie tv)

0:50 Tg La7

Tv8

21:35 A spasso con Daisy (film)

23:30 Buon compleanno mr. Grape (film)

Iris

21:00 Io non ho paura (film)

23:14 Alfabeto

Cielo

21:20 2012: Ice Age (film)

23:10 Miele di donna (film)

Maria Rita Gagliardi