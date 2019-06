Investito da un autobus in una piazza di Torino. Tragica fine per un pakistano

Investito e ucciso da un mezzo pubblico a Torino.

Un uomo di 33 anni, di nazionalità pakistana, è stato travolto ieri notte da un mezzo pubblico in Piazza XVIII Dicembre. L’uomo è finito sotto ad un autobus, che fa riferimento alla linea urbana 10.

Come riportato dal quotidiano “Today”, al momento le dinamiche esatte che hanno portato al tragico incidente non sono ancora chiare, pertanto è impossibile stabilire se si sia trattato di un incidente o altro. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto e stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per accertare eventuali responsabilità.

Gli agenti della polizia municipale hanno provato a ricostruire quanto accaduto la scorsa notte, intorno all’una e trenta, in Piazza XVIII Dicembre.

Immediati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare

Il 33enne di origine pakistana sarebbe sceso dal mezzo proprio alla fermata della piazza. Molto probabilmente stava attendendo che il bus ripartisse per attraversare la strada, quando per cause ancora da chiarire è stato “agganciato” da una ruota.

In pochissimi secondi il pakistano si è ritrovato sotto il bus. Immediati i soccorsi, ma il personale del 118, una volta giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 33enne.

Le forze dell’ordine si sono messe subito alla ricerca di eventuali parenti e amici della vittima.