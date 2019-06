La nave Sea Watch 3 è a Lampedusa: Matteo Salvini non cede – VIDEO

È arrivata a Lampedusa la nave Sea Watch 3, Matteo Salvini ha detto che farà di tutto per bloccare l’attracco

La nave Sea Watch 3 è arrivata stamattina 26 giugno 2019 a Lampedusa, a bordo della quale ci sono 42 migranti bloccati in mare da 17 giorni.

La nave è rimasta nei dintorni nel porto, in attesa di scoprire la decisione della autorità in merito al loro sbarco, il quale potrebbe non avvenire oggi.

Oggi pomeriggio una motovedetta della Guardia di Finanza ha raggiunto la nave, ma questa non si è fermata all’Alt.

Intanto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non ha intenzione di cedere, tramite una diretta Facebook ha chiaramente detto che farà di tutto per bloccare l’attracco della nave. Tra le tante cose ha detto: “L’Italia non può essere punto di approdo per chiunque decida di scaricare esseri umani. Io l’autorizzazione allo sbarco in un porto italiano ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici non la do e non la darò mai”.

Sara Fonte

