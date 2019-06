Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Giugno 2019: l’Ariete deve lavorare per l’autunno, i Bilancia sono in conflitto

Mercoledì 26 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Chiarimenti necessari. Ho spiegato qualche tempo fa che stai accumulando energia, che sei diventato sempre più forte. Tu sei sempre stato sicuro di te, se ci sono stati dei momenti di abbandono non è stato per colpa tua. Questa è l’estate delle grandi scelte, scelte che poi proteggono anche alla fine dell’anno. Se c’è una persona che ti protegge, per esempio, che può fare qualcosa per te, è probabile che sia dalla tua parte fino alla dine dell’anno, fino a Novembre, o che comunque in estate ci siano i progetti migliori. Addirittura potremmo arrivare al punto di dire che qualche Ariete lavorerà anche ad Agosto, comunque avrà la mente impegnata per programmare tutto quello che ci sarà da fare. Consiglio sempre di programmare eventi a lunga scadenza, quindi non dire no a prescindere– se c’è qualcosa che ti interessa o potrebbe interessarti- perché ricorda che i prossimi tre mesi sono quelli fruttuosi, importanti anche per i sentimenti che rinascono e che per le coppie più forti possono essere anche estremamente progettuali;

Toro. L’unica preoccupazione, in questo periodo, è l’aspetto economico, e naturalmente se c’è stata una separazione se ne deve discutere ancora, se c’è un partener che dal passato ti osteggia potrebbe tornare a essere un po’ insidioso. Le giornate fino a sabato ti rivelano un po’ di ansia proprio perché devi far quadrare i conti. In questo momento hai un grande progetto per l’autunno. I più fortunati pensano a un grande lavoro, a un’organizzazione di certe cose che avevano in mente da tempo, ma addirittura anche a un matrimonio, a una convivenza. Giorni speciali;

Gemelli. I Gemelli si stanno chiedendo se sia giusto continuare una certa strada. Questo è un anno che pone dei piccoli fastidi. La realtà è che potresti subire l’attacco di qualcuno e doverti difendere, così se c’è di mezzo un agente, un notaio, un avvocato, che deve fare il suo lavoro è normale che ancora non sia tutto chiaro ma che tu voglia e chieda giustizia. Cerca di sorvolare pensando all’amore, anche perché il prossimo fine settimana regala emozioni più vere. Incontri molto piacevoli;

Cancro. Questo Saturno in opposizione crea una marea di ostacoli, quante volte l’ho detto? Non è colpa mia ma è un discorso che va avanti già da diverso tempo. Luglio però è un mese un po’ più benefico quindi ci avviciniamo a una situazione astrologica che non dico che risolve tutti i problemi della tua vita, ma che potrebbe diciamo sbrogliare alcune matasse. Gli occhi di tutti sembrano puntati su di te, questo è il vero problema, e anche in famiglia le responsabilità sono raddoppiate. Stress nel lavoro, dove giornalmente devi dimostrare quello che vali e se non c’è lavoro inevitabilmente lo stress è doppio.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Quelli che fanno cose un po’ fuori dalla norma, che sparano un po’ troppo in alto, rischiano anche in un periodo importante come questo. Quindi, mi raccomando, come dicevo qualche giorno fa: l’energia c’è, poi bisogna guidarla bene. Fai progetti che siano gestibili. Cerca di non fare tutto da solo. Anche se a te piace avere un nemico per cercare di superarlo, cerca di non crearti troppi nemici attorno. Mercurio sarà nel segno da giovedì e aiuterà le vicende di lavoro;

Vergine. La Vergine deve programmare le prossime giornate in maniera serena e tra l’altro questo mercoledì può essere importante. Fino a venerdì abbiamo una buona situazione astrologica proprio per far valere le tue opinioni. Questa condizione astrologica è un po’ particolare per chi deve rinnovare un accordo, un contratto, e ultimamente ha avuto qualche problema o semplicemente un ritardo. Parlerei di ritardi perché abbiamo una fine dell’anno talmente importante che questo è un periodo propedeutico, diciamo così, preparatorio a una situazione di grande forza. Se lavori a provvigione potresti aver guadagnato un pochino meno. Ci avviciniamo invece a un anno che ti regalerà qualcosa in più alla fine;

Bilancia. Stelle ancora un pochino conflittuali. Chi è in conflitto? Beh, sicuramente la Bilancia che ha problemi di lavoro, che ultimamente non si è vista riconfermare un incarico, che ha un’attività che non funziona, che lavora per una ditta che ha avuto dei problemi. Tanti sono i motivi per cui in questo periodo non sei completamente sereno e quando non sei sereno non riesci- come fanno altri- a divagare completamente la tua mente perché anche se lo fai senti sempre un po’ di tensione, quel magone dentro che non si riesce a debellare. Attenzione a non riversare quest’agitazione in amore e soprattutto prendi contatto con cose che ti fanno stare bene. Tu sei un esteta e quindi, per esempio, dovresti frequentare luoghi belli: musei, pinacoteche, o stare con persone belle, perché no;

Scorpione. Lo Scorpione in questo periodo è un po’ annoiato e avrebbe bisogno di qualche stimolo in più. Un viaggio sarebbe l’ideale, ma dovresti contemporaneamente anche portarti lontano da persone che hanno il potere di farti arrabbiare. C’è l’aspetto economico da rivedere. Quelli che hanno più di 40 anni devono tirare il freno a mano. In generale, anche i più giovani devono rivedere dei progetti per l’estate. Luglio sarà un mese bello e caldo per i sentimenti;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un’altra giornate efficace e attiva, in attesa poi di un Agosto prorompente. Chi è solo, chi si è separato, deve contare molto su questa estate. Le cose non capitano se noi non vogliamo che capitino, quindi attenzione. Avere un oroscopo buono non vuol dire che è tutto fatto, che io resto lì e dopo un po’ citofonerà l’amore della mia vita o mi manderà un messaggio un tipo o una tipa che per me rappresenterà la grande passione. No, significa che bisogna esporsi e allora massima attenzione. Viaggi, incontri, sono importanti. Quelli che non hanno avuto novità di lavoro e stanno aspettando qualcosa in più rispetto a quello che possono e vogliono fare avranno una grande estate;

Capricorno. Il Capricorno vive un periodo in cui sta facendo una sorta di lista di buoni e cattivi, di persone che vuole continuare a vedere e altre che vuole allontanare. Il desiderio di- soprattutto se da tempo frequenti lo stesso ambiente, se da diverso tempo stai nella stessa città- mettersi in gioco altrove è sempre più importante, più alto. Il Capricorno è un grande lavoratore ma devo dire che anche l’instancabile Capricorno in questi giorni è fiacco, è stanco e vuole cambiare vita;

Acquario. L’Acquario è il segno delle novità e le novità stanno arrivando, ma non proprio le novità che avresti desiderato. Ricorda che spesso, nella vita, dobbiamo affrontare anche dei percorsi che non ci sembrano positivi per poi liberarci da tante insidie e iniziare a vivere meglio, quindi se capita qualcosa di strano, se in questi giorni ti allontani da un qualcosa che per te era un riferimento non è detto che sia un problema: potrebbe essere invece una risorsa. Il problema soldi invece c’è. Compravendite bloccate, rallentamenti in atto. Attenzione;

Pesci. Progetti importanti in vista. Questo resta un periodo di analisi, di cura dei dettagli, ma anche di amore, anche ricordando che il mese di Luglio può offrire tanto di più. Chi lavora nella tecnologia dovrà affidarsi a una persona che darà delle soluzione. Sappiamo che non pochi nati sotto il segno dei Pesci stanno affrontando un periodo di grande preparazione per un autunno importante. Anche chi da poco si è trasferito, ha cambiato lavoro, ha iniziato un progetto, è più soddisfatto. Molte ansie sono superate. Il fine settimana porta consiglio.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento