Sea-Watch 3 non rispetta l’Alt della Finanza, Salvini: “Non entrano, schiero la forza pubblica”

Quest’oggi la Sea Watch ha deciso di forzare il blocco della Finanza ed è entrata in acque italiane. Salvini si oppone allo sbarco.

Il comandante della Sea Watch 3, Carola, ha deciso questa mattina di forzare la mano e di rompere il blocco della Guardia di Finanza al confine delle acque territoriali italiane, per portare sulla terra ferma – al porto di Lampedusa – i 42 migranti che da 14 giorni si trovano a bordo della sua nave. La decisione è stata comunicata dalla stessa Carola in un’intervista rilasciata a ‘Repubblica‘ ed è stata riportata anche sulla pagina social della Ong Sea Watch, dove si legge: “Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”.

Sea Watch, la dura reazione di Salvini: “Non entrano”

La decisione di Carola ha mandato su tutte le furie Matteo Salvini che ha commentato in questo modo l’azione di forza della capitana della Sea Watch: “Per un giochino politico stanno mettendo a rischio i migranti.Useremo ogni mezzo legalmente lecito e necessario per bloccare questo scempio del diritto. L’Italia non può essere punto di approdo per i complici dei trafficanti di esseri umani. L’autorizzazione non la darò mai. Pretendiamo come Italia dignità e rispetto. Questo vale anche per i preti che dicono “ci penso io”. Occupiamoci degli italiani. Avviso al comandante della Sea Watch, l’Italia non è più disposta ad accogliere i clandestini. Il comandante, il governo olandese, le autorità tedesche e i vertici dell’Unione europea risponderà di questo. Non sbarca nessuno, mi sono rotto le palle. Lo sappia quella sbruffoncella”.

Come si evince dalle parole del Ministro dell’Interno la situazione è decisamente tesa, ma c’è chi come il segretario nazionale dei dem Nicola Zingaretti, spera si possa trovare una soluzione civile a questa situazione: “Gentile Presidente del Consiglio, le scrivo in queste ore drammatiche sulla vicenda che riguarda i 42 naufraghi da 14 giorni a bordo della nave Sea Watch..”, scrive infatti in una lettera indirizzata al premier Conte. Zingaretti ha anche voluto ricordare che gli sbarchi clandestini continuano nonostante le prove di forza contro le Ong: “Il Ministro dell’Interno Salvini ostenta come un trofeo questi naufraghi dimenticando che la chiusura dei porti, da lui tanto millantata, in realtà non esiste: anche in questi giorni continuano a sbarcare migranti, come ricorda lo stesso Sindaco di Lampedusa”.